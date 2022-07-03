Челябинцам назвали территории, где самые дорогие и дешевые сады

У жителей региона вырос спрос на дачные участки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средняя стоимость садового участка с домиком в области составляет 559,72 тыс. рублей. При этом средняя стоимость самых дорогих садов находится в Кыштыме, а самая дешевая — в Миассе. Об этом сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Региональная КСП провела анализ стоимости садов в СНТ муниципальных образований. В качестве исследуемых были выбраны наиболее востребованные земельные участки с дачным домиком от 20 до 50 кв. метров и стоимость от 100 тыс. до 1,5 млн. рублей. В своем исследовании мы пришли к выводу, что средняя стоимость сада в области составляет 559,72 тыс. рублей», — сообщили URA.RU в КСП региона.

В ведомстве отметили, что для жителей дачный участок — это возможность иметь качественные и экологически чистые продукты в своем рационе. Средняя стоимость садов по муниципальным образованиям выглядит следующим образом:

Челябинск — 596,19 тыс. рублей;

Златоуст — 548,75 тыс. рублей;

Копейск — 688,50 тыс. рублей;

Магнитогорск — 563,85 тыс. рублей;

Миасс — 466,75 тыс. рублей;

Троицк — 487,50 тыс. рублей;

Южноуральск — 234,95 тыс. рублей;

Аргаяш — 662,50 тыс. рублей;

Кыштым — 788,50 тыс. рублей.