03 июля 2022
02 июля 2022

Челябинцам назвали территории, где самые дорогие и дешевые сады

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Златоуст. Челябинская область, огород, газопровод, дача, село, закаменка, закаменский
У жителей региона вырос спрос на дачные участки Фото:

Средняя стоимость садового участка с домиком в области составляет 559,72 тыс. рублей. При этом средняя стоимость самых дорогих садов находится в Кыштыме, а самая дешевая — в Миассе. Об этом сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Региональная КСП провела анализ стоимости садов в СНТ муниципальных образований. В качестве исследуемых были выбраны наиболее востребованные земельные участки с дачным домиком от 20 до 50 кв. метров и стоимость от 100 тыс. до 1,5 млн. рублей. В своем исследовании мы пришли к выводу, что средняя стоимость сада в области составляет 559,72 тыс. рублей», — сообщили URA.RU в КСП региона.

В ведомстве отметили, что для жителей дачный участок — это возможность иметь качественные и экологически чистые продукты в своем рационе. Средняя стоимость садов по муниципальным образованиям выглядит следующим образом:

  • Челябинск — 596,19 тыс. рублей;
  • Златоуст — 548,75 тыс. рублей;
  • Копейск — 688,50 тыс. рублей;
  • Магнитогорск — 563,85 тыс. рублей;
  • Миасс — 466,75 тыс. рублей;
  • Троицк — 487,50 тыс. рублей;
  • Южноуральск — 234,95 тыс. рублей;
  • Аргаяш — 662,50 тыс. рублей;
  • Кыштым — 788,50 тыс. рублей.

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Средняя стоимость садового участка с домиком в области составляет 559,72 тыс. рублей. При этом средняя стоимость самых дорогих садов находится в Кыштыме, а самая дешевая — в Миассе. Об этом сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Региональная КСП провела анализ стоимости садов в СНТ муниципальных образований. В качестве исследуемых были выбраны наиболее востребованные земельные участки с дачным домиком от 20 до 50 кв. метров и стоимость от 100 тыс. до 1,5 млн. рублей. В своем исследовании мы пришли к выводу, что средняя стоимость сада в области составляет 559,72 тыс. рублей», — сообщили URA.RU в КСП региона. В ведомстве отметили, что для жителей дачный участок — это возможность иметь качественные и экологически чистые продукты в своем рационе. Средняя стоимость садов по муниципальным образованиям выглядит следующим образом:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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