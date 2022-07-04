Делегация Мишустина недовольна разворотом бортов из Кольцово. «Установок по закрытию неба не было»

04 июля 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Делегация Михаила Мишустина не давала распоряжений закрывать небо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Делегация премьер-министра РФ Михаила Мишустина недовольна принятым аэропортом Кольцово решением о перенаправлении двух самолетов «Уральских авиалиний» в челябинский аэропорт Баландино, причины произошедшего будут выясняться. Об этом URA.RU сообщил источник агентства в делегации председателя правительства РФ. «В делегации Михаила Мишустина крайне недовольны сложившейся ситуацией, никаких установок по закрытию неба не давалось. Будет разбирательство о причинах принятия решения об отправке бортов в Челябинск», — рассказал инсайдер. Из Кольцово в Челябинск были направлены два самолета, летевшие из Сочи и Благовещенска. Ранее источник URA.RU в сфере авиации сообщил, что решение о перенаправлении самолетов приняла администрация аэропорта Кольцово. В пресс-службе «Уральских авиалиний» корреспонденту URA.RU информацию подтвердили. Однако в Кольцово заявили, что решение о перенаправлении рейсов приняла сама авиакомпания. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Делегация премьер-министра РФ Михаила Мишустина недовольна принятым аэропортом Кольцово решением о перенаправлении двух самолетов «Уральских авиалиний» в челябинский аэропорт Баландино, причины произошедшего будут выясняться. Об этом URA.RU сообщил источник агентства в делегации председателя правительства РФ. «В делегации Михаила Мишустина крайне недовольны сложившейся ситуацией, никаких установок по закрытию неба не давалось. Будет разбирательство о причинах принятия решения об отправке бортов в Челябинск», — рассказал инсайдер. Из Кольцово в Челябинск были направлены два самолета, летевшие из Сочи и Благовещенска. Ранее источник URA.RU в сфере авиации сообщил, что решение о перенаправлении самолетов приняла администрация аэропорта Кольцово. В пресс-службе «Уральских авиалиний» корреспонденту URA.RU информацию подтвердили. Однако в Кольцово заявили, что решение о перенаправлении рейсов приняла сама авиакомпания.