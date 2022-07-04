Алиханов упрекнул президента Польши за незнание географии. «Могу карту подарить, там и Крым наш»

05 июля 2022 в 05:35 Размер текста - 17 +

Антон Алиханов предложил подарить президенту Польши карту мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Могу президенту Польши Анджею Дуде, который ранее назвал Балтику внутренним морем НАТО, подарить географическую карту мира, там и Крым наш. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Ну давайте откроем карту, оно не внутреннее море НАТО. Если только они нашу страну туда уже не приняли, может, я отстал, может, [президент Польши Анджей] Дуда что-то знает, чего я не знаю», — сказал Алиханов, передает его слова РИА «Новости». Он предложил подарить президенту Польши географическую карту мира. «Могу [президенту Польши Анджею] Дуде карту даже подарить, там и Крым наш», — сказал чиновник. Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что Балтийское море станет внутренним морем НАТО после расширения альянса. Такое мнение он высказал перед началом заседания Совета национальной безопасности страны. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Могу президенту Польши Анджею Дуде, который ранее назвал Балтику внутренним морем НАТО, подарить географическую карту мира, там и Крым наш. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Ну давайте откроем карту, оно не внутреннее море НАТО. Если только они нашу страну туда уже не приняли, может, я отстал, может, [президент Польши Анджей] Дуда что-то знает, чего я не знаю», — сказал Алиханов, передает его слова РИА «Новости». Он предложил подарить президенту Польши географическую карту мира. «Могу [президенту Польши Анджею] Дуде карту даже подарить, там и Крым наш», — сказал чиновник. Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что Балтийское море станет внутренним морем НАТО после расширения альянса. Такое мнение он высказал перед началом заседания Совета национальной безопасности страны.