Пермский балетмейстер готовит постановку в Большом театре

Премьерные показы в Большом театре пройдут 7 -10 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Худрук балетной труппы Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского Антон Пимонов ставит спектакль в Большом театре. Анонсы одноактных балетов появились на сайте театра. Постановщиком одного из них, «Made in Bolshoi»(«Сделано в Большом»), является Пимонов.

«Вечер состоит из трех мировых премьер — одноактных балетов, составляющих одну программу. Это „Made in Bolshoi“ на музыку Анатолия Королева в постановке Антона Пимонова, „Времена года“ Александра Глазунова в постановке Артемия Белякова и „Танцемания“ Юрия Красавина в постановке Вячеслава Самодурова», — пишет «Новый компаньон».

Премьера должна была состояться еще в 2020 году, уточняет издание, однако в планы постановщиков вмешалась пандемия. Премьерные показы пройдут с 7 по 10 июля. Похожий проект Пимонов в сотрудничестве Самодуровым, а также Максимом Севагиным (худрук балетной труппы московского театра МАМТ) готовит в Пермской опере. Вечер одноактных балетов будет представлен публике в сезоне 2022/23.

Пимонов руководит пермской балетной труппой с 2020 года. До этого он являлся заместителем художественного руководителя Урал Балета (Екатеринбург) Вячеслава Самодурова.