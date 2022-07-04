Блогеры спровоцировали пермских детей на опасный флешмоб

Дети ползают по мусоркам в поисках ценных вещей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жители Соликамска (Пермский край) взволнованы новым детским увлечением — поиском ценных вещей в мусорных баках. Горожане несколько раз замечали детей, которые роются в городских мусорных баках.

«Два дня подряд наблюдаю у дома, как в помойке роются дети. Первый раз — мальчик лет пяти-шести, чистенький, прилично одетый, сидит, копается рядом с баками в куче мусора. Спрашиваю: что ты делаешь, мальчик? В ответ: ищу телефон или ноутбук, я видел, что иногда находят», — пишет горожанин в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора поста, он не единожды встречал детей, которые роются в мусорке, проводил с ними беседы. Пермяк призывает родителей провести со своими детьми беседы об опасности подобных челленджей.

В администрации Соликамска корреспонденту URA.RU сообщили, что о происходящем знают. Сотрудники управления образования проведут с детьми профилактические беседы об опасностях подобных увлечений, а также распространят памятки для родителей.



Движение с хэштегом «помойкакормит» стало развиваться в конце 2021 года. Тогда популярные детские блогеры снимали на видео, как они разбирают мусор и находят там различные ценные вещи. В социальных сетях существуют группы, где дети и подростки делятся своими находками, выкладывая посты с фотографиями добытых вещей.