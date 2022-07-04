Цены на корм для домашних животных в ХМАО снизились на 40% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В ХМАО корм для собак и кошек от зарубежных премиум марок подешевел на 40%. В зоомагазинах снижение цен связывают с падением курса доллара. Об этом URA.RU рассказали представители торговых точек в Нижневартовске и Сургуте.

«Снижение цен обосновывается падением доллара — снижение идет только на заграничные корма. Например, дешевеют Farmina, Grandorf, Monge. Это корма как для собак, так и для кошек. Цены практически вернулись к тем, что были — снизились в пределах 30-40%», — рассказала корреспонденту URA.RU владелица магазина «Зверье мое» в Нижневартовске Елена Шабашова.

По словам Шабашовой, например сейчас 12-килограммовый пакет корма марки Farmina стоит около 7 тысяч рублей. Ранее цена за такой мешок доходила до 11 тысяч. При этом окончательно вернуть старые цены магазины не могут из-за логистических трудностей.

Снижение цен на зарубежные корма отмечают и в зоомагазинах Сургута. «Себе в убыток, конечно же, никто снижать не стал бы. Поставщики снизили цены, соответственно в магазине они тоже снизились», — сообщила корреспонденту URA.RU продавец зоомагазина «Вольт».

По словам представителей зоомагазинов, в то же время цены на корм, который производят в России продолжают оставаться высокими. Это связано с тем, что на отечественную промышленность и товаропроизводителей оказывается беспрецедентное санкционное давление со стороны недружественных государств. Западные страны ввели санкции в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре запустили производство кормов премиум-класса для животных. Они призваны заменить западные бренды, которые ушли с российского рынка из-за санкций.

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