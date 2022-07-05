Силовики показали видео штурма екатеринбургского бара

05 июля 2022 в 21:33 Размер текста - 17 +

Силовики во время облавы задержали 50 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полицейские опубликовали видео, на котором силовики задерживали посетителей в скандальном баре «Че почем» на улице Ленина, 49 в Екатеринбурге. Соответствующий новостной сюжет размещен на youtube-канале ГУ МВД по Свердловской области. На видео попали кадры, как силовики при поддержке спецназа ОМОН «Гром» зашли в бар «Че почем» и провели операцию. Там они задержали 50 человек. В это время клуб был наполнен посетителями, среди которых могли находиться нарушители. Информация об облаве появилась 2 июля. Силовики сообщили детали операции и рассказали, что проверяли соблюдение законодательства, а также искали возможных фигурантов преступлений. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Полицейские опубликовали видео, на котором силовики задерживали посетителей в скандальном баре «Че почем» на улице Ленина, 49 в Екатеринбурге. Соответствующий новостной сюжет размещен на youtube-канале ГУ МВД по Свердловской области. На видео попали кадры, как силовики при поддержке спецназа ОМОН «Гром» зашли в бар «Че почем» и провели операцию. Там они задержали 50 человек. В это время клуб был наполнен посетителями, среди которых могли находиться нарушители. Информация об облаве появилась 2 июля. Силовики сообщили детали операции и рассказали, что проверяли соблюдение законодательства, а также искали возможных фигурантов преступлений.