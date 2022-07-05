Силовики показали видео штурма екатеринбургского бара

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Силовики во время облавы задержали 50 человек Фото:

Полицейские опубликовали видео, на котором силовики задерживали посетителей в скандальном баре «Че почем» на улице Ленина, 49 в Екатеринбурге. Соответствующий новостной сюжет размещен на youtube-канале ГУ МВД по Свердловской области.

На видео попали кадры, как силовики при поддержке спецназа ОМОН «Гром» зашли в бар «Че почем» и провели операцию. Там они задержали 50 человек. В это время клуб был наполнен посетителями, среди которых могли находиться нарушители.

Информация об облаве появилась 2 июля. Силовики сообщили детали операции и рассказали, что проверяли соблюдение законодательства, а также искали возможных фигурантов преступлений.

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Полицейские опубликовали видео, на котором силовики задерживали посетителей в скандальном баре «Че почем» на улице Ленина, 49 в Екатеринбурге. Соответствующий новостной сюжет размещен на youtube-канале ГУ МВД по Свердловской области. На видео попали кадры, как силовики при поддержке спецназа ОМОН «Гром» зашли в бар «Че почем» и провели операцию. Там они задержали 50 человек. В это время клуб был наполнен посетителями, среди которых могли находиться нарушители. Информация об облаве появилась 2 июля. Силовики сообщили детали операции и рассказали, что проверяли соблюдение законодательства, а также искали возможных фигурантов преступлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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