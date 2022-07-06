06 июля 2022

В Челябинске поймали енота, который четыре дня прятался в музее.Видео

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Питомник для енотов «Енотобум». Пермь, енот
Енот скитался по городу несколько месяцев Фото:

Зоозащитники поймали енота-полоскуна, который с воскресенья поселился в челябинском музее «Немузеймусора» на Комсомольском проспекте. Животное попалось в специальную ловушку с живыми цыплятами.

«Поймали енота-полоскуна, который с воскресенья терроризировал музей, расположенный в подвале жилого дома. Около канализационных труб была дыра, куда он убегал. Мы поставили ловушки с куриным фаршем, но он на них не реагировал, а поймали на ловушки с живыми цыплятами», — сообщил на своей странице «ВКонтакте» зоозащитник Карен Даллакян.

По его словам, енот оказался самкой. Он помещен на карантин, поскольку имеет признаки блошиного дерматита и грибковых заболеваний. Больше двух месяцев назад животное видели на крыше стоматологии, поэтому трудно сказать, сколько времени он скитался по городу без хозяина.

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Зоозащитники поймали енота-полоскуна, который с воскресенья поселился в челябинском музее «Немузеймусора» на Комсомольском проспекте. Животное попалось в специальную ловушку с живыми цыплятами. «Поймали енота-полоскуна, который с воскресенья терроризировал музей, расположенный в подвале жилого дома. Около канализационных труб была дыра, куда он убегал. Мы поставили ловушки с куриным фаршем, но он на них не реагировал, а поймали на ловушки с живыми цыплятами», — сообщил на своей странице «ВКонтакте» зоозащитник Карен Даллакян. По его словам, енот оказался самкой. Он помещен на карантин, поскольку имеет признаки блошиного дерматита и грибковых заболеваний. Больше двух месяцев назад животное видели на крыше стоматологии, поэтому трудно сказать, сколько времени он скитался по городу без хозяина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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