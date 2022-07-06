В Челябинске поймали енота, который четыре дня прятался в музее.Видео

Енот скитался по городу несколько месяцев Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Зоозащитники поймали енота-полоскуна, который с воскресенья поселился в челябинском музее «Немузеймусора» на Комсомольском проспекте. Животное попалось в специальную ловушку с живыми цыплятами.

«Поймали енота-полоскуна, который с воскресенья терроризировал музей, расположенный в подвале жилого дома. Около канализационных труб была дыра, куда он убегал. Мы поставили ловушки с куриным фаршем, но он на них не реагировал, а поймали на ловушки с живыми цыплятами», — сообщил на своей странице «ВКонтакте» зоозащитник Карен Даллакян.

По его словам, енот оказался самкой. Он помещен на карантин, поскольку имеет признаки блошиного дерматита и грибковых заболеваний. Больше двух месяцев назад животное видели на крыше стоматологии, поэтому трудно сказать, сколько времени он скитался по городу без хозяина.