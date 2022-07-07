07 июля 2022
06 июля 2022

Правительство РФ выделило сотни миллионов на тепло Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, шерстяные носки, тепло, радиатор, отопление
260 миллионов рублей будут направлены на модернизацию системы теплоснабжения Фото:

Правительство России одобрило заявку Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), которая будет направлена на развитие инфраструктуры. Информация об этом появилась на сайте правительства.

«Одобрена заявка на предоставление займа в размере 260 миллионов рублей. Деньги будут направлены для модернизации системы теплоснабжения Сургута», — уточняется в документе на сайте правительства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в энергетический комплекс Сургута в 2022 году инвестируют полмиллиарда рублей. Деньги пойдут на подготовку теплового и электрического оборудования города к следующему отопительному сезону.

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Правительство России одобрило заявку Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), которая будет направлена на развитие инфраструктуры. Информация об этом появилась на сайте правительства. «Одобрена заявка на предоставление займа в размере 260 миллионов рублей. Деньги будут направлены для модернизации системы теплоснабжения Сургута», — уточняется в документе на сайте правительства. Ранее URA.RU рассказывало, что в энергетический комплекс Сургута в 2022 году инвестируют полмиллиарда рублей. Деньги пойдут на подготовку теплового и электрического оборудования города к следующему отопительному сезону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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