Правительство РФ выделило сотни миллионов на тепло Сургута

260 миллионов рублей будут направлены на модернизацию системы теплоснабжения
Правительство России одобрило заявку Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), которая будет направлена на развитие инфраструктуры. Информация об этом появилась на сайте правительства.
«Одобрена заявка на предоставление займа в размере 260 миллионов рублей. Деньги будут направлены для модернизации системы теплоснабжения Сургута», — уточняется в документе на сайте правительства.
Ранее URA.RU рассказывало, что в энергетический комплекс Сургута в 2022 году инвестируют полмиллиарда рублей. Деньги пойдут на подготовку теплового и электрического оборудования города к следующему отопительному сезону.
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