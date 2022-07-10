10 июля 2022
09 июля 2022
08 июля 2022

Водитель в Магнитогорске, уходя от погони, протаранил забор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС, ГАИ, ГИБДД. Челябинск, гаи, полиция, проблесковый маячок, гибдд, дпс
Очевидцы сообщают, что гонщик чуть не спровоцировал ДТП Фото:

Водитель Chevrolet Lanos в Магнитогорске (Челябинская область) пытался скрыться от экипажа ДПС, не справился с управлением и протаранил забор. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«По Ленина была погоня полицейских за автомобилем Chevrolet Lanos. На пересечении проезда Сиреневый и улицы Ленина автомобиль не вписался в поворот. Он пробил забор в саду „Строитель-3“, разворотил забор садоводу», — пишут очевидцы в паблике «На дорогах Магнитки».

Один из свидетелей ДТП в паблике «Черное&Белое. Магнитогорск» рассказал, что при задержании водитель пытался оказать сопротивление, кричал, что его бросила девушка. На вид водителю 35-38 лет. Другие пользователи соцсети уточняют, что водитель уходил от полицейской погони по встречной полосе, чуть не врезался в Mercedes. По факту аварии ведется проверка.

Водитель врезался в забор в переулке Сиреневый, 27

Водитель Chevrolet Lanos в Магнитогорске (Челябинская область) пытался скрыться от экипажа ДПС, не справился с управлением и протаранил забор. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «По Ленина была погоня полицейских за автомобилем Chevrolet Lanos. На пересечении проезда Сиреневый и улицы Ленина автомобиль не вписался в поворот. Он пробил забор в саду „Строитель-3“, разворотил забор садоводу», — пишут очевидцы в паблике «На дорогах Магнитки». Один из свидетелей ДТП в паблике «Черное&Белое. Магнитогорск» рассказал, что при задержании водитель пытался оказать сопротивление, кричал, что его бросила девушка. На вид водителю 35-38 лет. Другие пользователи соцсети уточняют, что водитель уходил от полицейской погони по встречной полосе, чуть не врезался в Mercedes. По факту аварии ведется проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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