Водитель в Магнитогорске, уходя от погони, протаранил забор. Фото

11 июля 2022 в 01:26 Размер текста - 17 +

Очевидцы сообщают, что гонщик чуть не спровоцировал ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водитель Chevrolet Lanos в Магнитогорске (Челябинская область) пытался скрыться от экипажа ДПС, не справился с управлением и протаранил забор. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «По Ленина была погоня полицейских за автомобилем Chevrolet Lanos. На пересечении проезда Сиреневый и улицы Ленина автомобиль не вписался в поворот. Он пробил забор в саду „Строитель-3“, разворотил забор садоводу», — пишут очевидцы в паблике «На дорогах Магнитки». Один из свидетелей ДТП в паблике «Черное&Белое. Магнитогорск» рассказал, что при задержании водитель пытался оказать сопротивление, кричал, что его бросила девушка. На вид водителю 35-38 лет. Другие пользователи соцсети уточняют, что водитель уходил от полицейской погони по встречной полосе, чуть не врезался в Mercedes. По факту аварии ведется проверка. Водитель врезался в забор в переулке Сиреневый, 27 Паблик «На дорогах Магнитки» в соцсети «ВКонтакте»

Водитель Chevrolet Lanos в Магнитогорске (Челябинская область) пытался скрыться от экипажа ДПС, не справился с управлением и протаранил забор. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «По Ленина была погоня полицейских за автомобилем Chevrolet Lanos. На пересечении проезда Сиреневый и улицы Ленина автомобиль не вписался в поворот. Он пробил забор в саду „Строитель-3“, разворотил забор садоводу», — пишут очевидцы в паблике «На дорогах Магнитки». Один из свидетелей ДТП в паблике «Черное&Белое. Магнитогорск» рассказал, что при задержании водитель пытался оказать сопротивление, кричал, что его бросила девушка. На вид водителю 35-38 лет. Другие пользователи соцсети уточняют, что водитель уходил от полицейской погони по встречной полосе, чуть не врезался в Mercedes. По факту аварии ведется проверка.