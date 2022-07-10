В Перми появились билборды в честь мальчика Алеши. Фото

11 июля 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Патриотические плакаты с триколором вывесила «Единая Россия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Перми на рекламных билбордах разместили плакаты с изображением мальчика Алеши из Белгородской области, который прославился тем, что приветствовал колонну российских военных. Пермские билборды брендированы символикой «Единой России», передает корреспондент URA.RU. «На плакате изображен Алеша, российский триколор и надпись „Мы Россия“. В нижнем углу логотип партии „Единая Россия“», — рассказал журналист. Ранее сообщалось, что первоклассник Алеша из Белгородской области при встрече с российскими военными пожелал им здоровья и благополучия. Видеоролик стал популярным в интернете. Позже военные РФ навестили мальчика и подарили ему игрушки и одежду. Также в честь него Минобороны РФ запустило хештег #СпасибоЛеша. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту жителей Донбасса от киевской агрессии. Также в качестве целей называлась денацификация и демилитаризация территории. Билборды с Алешей появились на улицах Перми Сергей Русанов Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Перми на рекламных билбордах разместили плакаты с изображением мальчика Алеши из Белгородской области, который прославился тем, что приветствовал колонну российских военных. Пермские билборды брендированы символикой «Единой России», передает корреспондент URA.RU. «На плакате изображен Алеша, российский триколор и надпись „Мы Россия“. В нижнем углу логотип партии „Единая Россия“», — рассказал журналист. Ранее сообщалось, что первоклассник Алеша из Белгородской области при встрече с российскими военными пожелал им здоровья и благополучия. Видеоролик стал популярным в интернете. Позже военные РФ навестили мальчика и подарили ему игрушки и одежду. Также в честь него Минобороны РФ запустило хештег #СпасибоЛеша. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту жителей Донбасса от киевской агрессии. Также в качестве целей называлась денацификация и демилитаризация территории.