В Перми на рекламных билбордах разместили плакаты с изображением мальчика Алеши из Белгородской области, который прославился тем, что приветствовал колонну российских военных. Пермские билборды брендированы символикой «Единой России», передает корреспондент URA.RU.
«На плакате изображен Алеша, российский триколор и надпись „Мы Россия“. В нижнем углу логотип партии „Единая Россия“», — рассказал журналист.
Ранее сообщалось, что первоклассник Алеша из Белгородской области при встрече с российскими военными пожелал им здоровья и благополучия. Видеоролик стал популярным в интернете. Позже военные РФ навестили мальчика и подарили ему игрушки и одежду. Также в честь него Минобороны РФ запустило хештег #СпасибоЛеша.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту жителей Донбасса от киевской агрессии. Также в качестве целей называлась денацификация и демилитаризация территории.
Билборды с Алешей появились на улицах Перми
Сергей Русанов
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В Перми на рекламных билбордах разместили плакаты с изображением мальчика Алеши из Белгородской области, который прославился тем, что приветствовал колонну российских военных. Пермские билборды брендированы символикой «Единой России», передает корреспондент URA.RU. «На плакате изображен Алеша, российский триколор и надпись „Мы Россия“. В нижнем углу логотип партии „Единая Россия“», — рассказал журналист. Ранее сообщалось, что первоклассник Алеша из Белгородской области при встрече с российскими военными пожелал им здоровья и благополучия. Видеоролик стал популярным в интернете. Позже военные РФ навестили мальчика и подарили ему игрушки и одежду. Также в честь него Минобороны РФ запустило хештег #СпасибоЛеша. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту жителей Донбасса от киевской агрессии. Также в качестве целей называлась денацификация и демилитаризация территории.