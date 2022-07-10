10 июля 2022
09 июля 2022

В Перми появились билборды в честь мальчика Алеши. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бессмертный полк. Москва, российский флаг, бессмертный полк, триколор, флаг россии, 9 мая, красная площадь
Патриотические плакаты с триколором вывесила «Единая Россия» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Перми на рекламных билбордах разместили плакаты с изображением мальчика Алеши из Белгородской области, который прославился тем, что приветствовал колонну российских военных. Пермские билборды брендированы символикой «Единой России», передает корреспондент URA.RU.

«На плакате изображен Алеша, российский триколор и надпись „Мы Россия“. В нижнем углу логотип партии „Единая Россия“», — рассказал журналист.

Ранее сообщалось, что первоклассник Алеша из Белгородской области при встрече с российскими военными пожелал им здоровья и благополучия. Видеоролик стал популярным в интернете. Позже военные РФ навестили мальчика и подарили ему игрушки и одежду. Также в честь него Минобороны РФ запустило хештег #СпасибоЛеша.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту жителей Донбасса от киевской агрессии. Также в качестве целей называлась денацификация и демилитаризация территории.

Билборды с Алешей появились на улицах Перми

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В Перми на рекламных билбордах разместили плакаты с изображением мальчика Алеши из Белгородской области, который прославился тем, что приветствовал колонну российских военных. Пермские билборды брендированы символикой «Единой России», передает корреспондент URA.RU. «На плакате изображен Алеша, российский триколор и надпись „Мы Россия“. В нижнем углу логотип партии „Единая Россия“», — рассказал журналист. Ранее сообщалось, что первоклассник Алеша из Белгородской области при встрече с российскими военными пожелал им здоровья и благополучия. Видеоролик стал популярным в интернете. Позже военные РФ навестили мальчика и подарили ему игрушки и одежду. Также в честь него Минобороны РФ запустило хештег #СпасибоЛеша. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту жителей Донбасса от киевской агрессии. Также в качестве целей называлась денацификация и демилитаризация территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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