10 июля 2022
09 июля 2022

Власти Пермского района приготовились к завозу опасных инфекций

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Оперштаб создан на случай завоза и распространения инфекций Фото:

В Пермском районе создан оперативный штаб на случай завоза и распространения опасных инфекций. Распоряжении о его создании подписал глава района Владимир Цветов. Документ опубликован на сайте мэрии.

«В целях обеспечения готовности на случай завоза и распространения особо опасных инфекций на территории Пермского муниципального округа: создать оперативный штаб на случай возникновения очага карантинных инфекций», — говорится в распоряжении за подписью Цветова. Указано, что оно «вступает в силу со дня официального опубликования».

Также утвержден состав оперштаба. В него вошел сам Цветов, его заместители, а также главврач Пермской центральной районной больницы, начальники управления соцразвития и образования администрации района, главы сельских поселений.

В феврале 2020 года в Пермском крае начал действовать оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в регионе. Сейчас он продолжает свою деятельность. Однако интенсивность его работы и проведения «зависит от складывающейся эпидемиологической ситуации и уровня заболеваемости COVID-19», пояснили URA.RU в пресс-службе краевой администрации.

В марте 2021 года в регионе был создан еще один оперштаб — для решения вопросов с оборотом земельных участков. Как поясняли краевые власти, указанный оперштаб создан в рамках эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости.

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В Пермском районе создан оперативный штаб на случай завоза и распространения опасных инфекций. Распоряжении о его создании подписал глава района Владимир Цветов. Документ опубликован на сайте мэрии. «В целях обеспечения готовности на случай завоза и распространения особо опасных инфекций на территории Пермского муниципального округа: создать оперативный штаб на случай возникновения очага карантинных инфекций», — говорится в распоряжении за подписью Цветова. Указано, что оно «вступает в силу со дня официального опубликования». Также утвержден состав оперштаба. В него вошел сам Цветов, его заместители, а также главврач Пермской центральной районной больницы, начальники управления соцразвития и образования администрации района, главы сельских поселений. В феврале 2020 года в Пермском крае начал действовать оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в регионе. Сейчас он продолжает свою деятельность. Однако интенсивность его работы и проведения «зависит от складывающейся эпидемиологической ситуации и уровня заболеваемости COVID-19», пояснили URA.RU в пресс-службе краевой администрации. В марте 2021 года в регионе был создан еще один оперштаб — для решения вопросов с оборотом земельных участков. Как поясняли краевые власти, указанный оперштаб создан в рамках эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости.
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