Свердловского бухгалтера будут судить за миллионные кражи

11 июля 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Дело свердловчанки рассмотрят в Кировском районном суде Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший главный бухгалтер компании «Связь-Инвест» стала фигурантом уголовного дела. Женщину обвиняют в краже девяти миллионов рублей, предположительно переведенных со счета компании на свой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура Кировского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера ООО „Связь-Инвест“», — говорится в сообщении ведомства. Следствие считает, что она украла у компании девять миллионов. Для этого женщина предположительно пользовалась электронным ключом. Деньги она выводила с расчетного счета компании и направляла на свой счет. При этом на работе ей удавалось скрыть обман в течение четырех лет, сообщили в прокуратуре. Дело рассмотрят в Кировском райсуде Екатеринбурга. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Бывший главный бухгалтер компании «Связь-Инвест» стала фигурантом уголовного дела. Женщину обвиняют в краже девяти миллионов рублей, предположительно переведенных со счета компании на свой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура Кировского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера ООО „Связь-Инвест“», — говорится в сообщении ведомства. Следствие считает, что она украла у компании девять миллионов. Для этого женщина предположительно пользовалась электронным ключом. Деньги она выводила с расчетного счета компании и направляла на свой счет. При этом на работе ей удавалось скрыть обман в течение четырех лет, сообщили в прокуратуре. Дело рассмотрят в Кировском райсуде Екатеринбурга.