10 июля 2022

Свердловского бухгалтера будут судить за миллионные кражи

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, уголовное дело, прокурор, зал суда, судебное заседание, судебный процесс
Дело свердловчанки рассмотрят в Кировском районном суде Екатеринбурга Фото:

Бывший главный бухгалтер компании «Связь-Инвест» стала фигурантом уголовного дела. Женщину обвиняют в краже девяти миллионов рублей, предположительно переведенных со счета компании на свой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура Кировского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера ООО „Связь-Инвест“», — говорится в сообщении ведомства. Следствие считает, что она украла у компании девять миллионов.

Для этого женщина предположительно пользовалась электронным ключом. Деньги она выводила с расчетного счета компании и направляла на свой счет. При этом на работе ей удавалось скрыть обман в течение четырех лет, сообщили в прокуратуре. Дело рассмотрят в Кировском райсуде Екатеринбурга.

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Бывший главный бухгалтер компании «Связь-Инвест» стала фигурантом уголовного дела. Женщину обвиняют в краже девяти миллионов рублей, предположительно переведенных со счета компании на свой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура Кировского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера ООО „Связь-Инвест“», — говорится в сообщении ведомства. Следствие считает, что она украла у компании девять миллионов. Для этого женщина предположительно пользовалась электронным ключом. Деньги она выводила с расчетного счета компании и направляла на свой счет. При этом на работе ей удавалось скрыть обман в течение четырех лет, сообщили в прокуратуре. Дело рассмотрят в Кировском райсуде Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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