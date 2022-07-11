Купальник в такую погоду — городская одежда Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермский край пришла 30-градусная жара. Такая погода сохранится и в ближайшие дни. Чуть прохладнее, по прогнозам синоптиков, станет лишь к выходным. Фотокорреспондент URA.RU запечатлел на улицах города, как пермяки спасаются от солнца.

Легкое платье и обязательная в такую погоду вода Фото: Сергей Русанов © URA.RU

До пляжа дошли не все Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Самокат лучше душного автобуса Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Надеемся, что у водителя трамвая работает кондиционер Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Городской фонтан — место спасения от жары в центре Фото: Сергей Русанов © URA.RU