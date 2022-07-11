Купальник в такую погоду — городская одежда
В Пермский край пришла 30-градусная жара. Такая погода сохранится и в ближайшие дни. Чуть прохладнее, по прогнозам синоптиков, станет лишь к выходным. Фотокорреспондент URA.RU запечатлел на улицах города, как пермяки спасаются от солнца.
Легкое платье и обязательная в такую погоду вода
До пляжа дошли не все
Самокат лучше душного автобуса
Надеемся, что у водителя трамвая работает кондиционер
Городской фонтан — место спасения от жары в центре
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