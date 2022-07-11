Пермяки спасаются от жары. Фоторепортаж с городских улиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара в городе. Пермь, лето в городе, жара в городе
Купальник в такую погоду — городская одежда Фото:

В Пермский край пришла 30-градусная жара. Такая погода сохранится и в ближайшие дни. Чуть прохладнее, по прогнозам синоптиков, станет лишь к выходным. Фотокорреспондент URA.RU запечатлел на улицах города, как пермяки спасаются от солнца.

Жара в городе. Пермь
Легкое платье и обязательная в такую погоду вода
Фото:
Жара в городе. Пермь
До пляжа дошли не все
Фото:
Жара в городе. Пермь
Самокат лучше душного автобуса
Фото:
Жара в городе. Пермь
Надеемся, что у водителя трамвая работает кондиционер
Фото:
Жара в городе. Пермь
Городской фонтан — место спасения от жары в центре
Фото:

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В Пермский край пришла 30-градусная жара. Такая погода сохранится и в ближайшие дни. Чуть прохладнее, по прогнозам синоптиков, станет лишь к выходным. Фотокорреспондент URA.RU запечатлел на улицах города, как пермяки спасаются от солнца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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