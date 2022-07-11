11 июля 2022

Власти ХМАО назначили выплаты для пострадавших в боях на Донбассе

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, военные, солдаты, операция, штурм, спецоперация, спецназ, штурм дома, адресная работа
За легкое ранение положено 500 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти ХМАО утвердили порядок выплат для участников спецоперации на Украине в случае ранения или смерти. Выплаты полагаются для добровольцев, получивших ранение или погибших во время боевых действий. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Правом на получение выплаты в размере 500 тысяч рублей обладают граждане, заключившие в добровольном порядке договор с Министерством обороны Российской Федерации для выполнения задач в специальной военной операции и получившие ранение средней и легкой степени тяжести, в размере 1 миллион рублей — получившие ранение тяжелой степени. Три млн рублей установлена выплата членам семей погибших добровольцев», — сказано в сообщении окружного департамента.

Кроме этого, указываются условия, куда могут быть направлены полученные средства. Деньги можно будет тратить на улучшение жилищных условий, получение образования и получения медицинской помощи. «Санаторно-курортного лечения или восстановительной терапии, приобретение транспортного средства, погашение кредитов разных типов, ремонт жилья, приобретение предметов первой необходимости или открытие собственного дела», — добавляют в департаменте.

Ранее URA.RU сообщало, что добровольцам, принимающим участие в спецоперации, власти ХМАО назначили единовременную выплату. Всем подписавшим контракт полагается по 500 тысяч рублей. Деньги переводятся двумя частями.

О начале спецоперации на Украине объявил президент России Владимир Путин 24 февраля. Основные задачи спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины. А также освобождение жителей Луганска и Донецка от гнета националистических военных подразделений ВСУ.

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Власти ХМАО утвердили порядок выплат для участников спецоперации на Украине в случае ранения или смерти. Выплаты полагаются для добровольцев, получивших ранение или погибших во время боевых действий. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. «Правом на получение выплаты в размере 500 тысяч рублей обладают граждане, заключившие в добровольном порядке договор с Министерством обороны Российской Федерации для выполнения задач в специальной военной операции и получившие ранение средней и легкой степени тяжести, в размере 1 миллион рублей — получившие ранение тяжелой степени. Три млн рублей установлена выплата членам семей погибших добровольцев», — сказано в сообщении окружного департамента. Кроме этого, указываются условия, куда могут быть направлены полученные средства. Деньги можно будет тратить на улучшение жилищных условий, получение образования и получения медицинской помощи. «Санаторно-курортного лечения или восстановительной терапии, приобретение транспортного средства, погашение кредитов разных типов, ремонт жилья, приобретение предметов первой необходимости или открытие собственного дела», — добавляют в департаменте. Ранее URA.RU сообщало, что добровольцам, принимающим участие в спецоперации, власти ХМАО назначили единовременную выплату. Всем подписавшим контракт полагается по 500 тысяч рублей. Деньги переводятся двумя частями. О начале спецоперации на Украине объявил президент России Владимир Путин 24 февраля. Основные задачи спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины. А также освобождение жителей Луганска и Донецка от гнета националистических военных подразделений ВСУ.
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