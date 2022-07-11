Под Челябинском вторые сутки ищут пожилого грибника

Спасателям помогают в поисках добровольцы и местные жители Фото: Максим Егоров © URA.RU

В лесах Красноармейского района под Челябинском вторые сутки ведут поиск пожилого грибника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСС) региона, мужчина не взял с собой мобильный телефон.

«63-летний житель поселка Курейное вышел в ближайший лес за грибами. Как пояснили родственники пропавшего, мужчина после перенесенного инсульта передвигается медленно, далеко никогда не заходил и в этот раз не взял с собой телефон», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

В ведомстве добавили, что в поисках спасателям помогают родственники мужчины, добровольцы и местные жители. Но пока местонахождение грибника остается неизвестным.

Ранее в лесу под Карабашом потерялась 83-летняя грибница. В поисках пенсионерки принимали участие военные, кинологи и пожарные. После непродолжительных поисков женщина была найдена и доставлена домой.