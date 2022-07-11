11 июля 2022

Под Челябинском вторые сутки ищут пожилого грибника

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасателям помогают в поисках добровольцы и местные жители Фото:

В лесах Красноармейского района под Челябинском вторые сутки ведут поиск пожилого грибника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСС) региона, мужчина не взял с собой мобильный телефон.

«63-летний житель поселка Курейное вышел в ближайший лес за грибами. Как пояснили родственники пропавшего, мужчина после перенесенного инсульта передвигается медленно, далеко никогда не заходил и в этот раз не взял с собой телефон», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

В ведомстве добавили, что в поисках спасателям помогают родственники мужчины, добровольцы и местные жители. Но пока местонахождение грибника остается неизвестным.

Ранее в лесу под Карабашом потерялась 83-летняя грибница. В поисках пенсионерки принимали участие военные, кинологи и пожарные. После непродолжительных поисков женщина была найдена и доставлена домой.

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В лесах Красноармейского района под Челябинском вторые сутки ведут поиск пожилого грибника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСС) региона, мужчина не взял с собой мобильный телефон. «63-летний житель поселка Курейное вышел в ближайший лес за грибами. Как пояснили родственники пропавшего, мужчина после перенесенного инсульта передвигается медленно, далеко никогда не заходил и в этот раз не взял с собой телефон», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. В ведомстве добавили, что в поисках спасателям помогают родственники мужчины, добровольцы и местные жители. Но пока местонахождение грибника остается неизвестным. Ранее в лесу под Карабашом потерялась 83-летняя грибница. В поисках пенсионерки принимали участие военные, кинологи и пожарные. После непродолжительных поисков женщина была найдена и доставлена домой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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