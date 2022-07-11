11 июля 2022

Пермяки спасаются от жары у воды. Фоторепортаж с городских пляжей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
От жары пермяки спасаются на городских пляжах Фото:

Пермяки заполонили городские пляжи, на которых спасаются от аномальной жары. Она, по прогнозам синоптиков, слегка спадет только ближе к выходным. Фотокорреспондент URA.RU запечатлел, как жители краевой столицы пытаются охладиться на водоемах города.

Вечер на реке Кама. Пермь
В жару на пермских водоемах пользуется популярностью сап-серфинг
Фото:
Вечер на реке Кама. Пермь
Отличная возможность похвастаться перед подругами купальником
Фото:
Вечер на реке Кама. Пермь
За безопасностью пермяков следит спасательный катер
Фото:
Вечер на реке Кама. Пермь
На пляже можно и немного поработать
Фото:
Вечер на реке Кама. Пермь
В такую жару совсем не хочется выходить из воды
Фото:

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Пермяки заполонили городские пляжи, на которых спасаются от аномальной жары. Она, по прогнозам синоптиков, слегка спадет только ближе к выходным. Фотокорреспондент URA.RU запечатлел, как жители краевой столицы пытаются охладиться на водоемах города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...