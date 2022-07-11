Пермяки спасаются от жары у воды. Фоторепортаж с городских пляжей

От жары пермяки спасаются на городских пляжах
Пермяки заполонили городские пляжи, на которых спасаются от аномальной жары. Она, по прогнозам синоптиков, слегка спадет только ближе к выходным. Фотокорреспондент URA.RU запечатлел, как жители краевой столицы пытаются охладиться на водоемах города.
В жару на пермских водоемах пользуется популярностью сап-серфинг
Отличная возможность похвастаться перед подругами купальником
За безопасностью пермяков следит спасательный катер
На пляже можно и немного поработать
В такую жару совсем не хочется выходить из воды
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