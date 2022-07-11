Власти ХМАО спрогнозировали новую волну заболеваемости COVID-19

Сдержать рост заболеваемрсти поможет вакцинация, уверены в правительстве Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вирусологи прогнозируют в ХМАО рост заболеваемости коронавирусом к началу осени. Информацию об этом озвучил замгубернатора ХМАО Всеволод Кольцов во время оперативного штаба с главой региона. Трансляция заседания шла в официальной группе правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте».

«Учитывая однозначный риск повышения заболеваемости [СOVID-19], наверное, конец лета или осенний период. Сейчас очень важно использовать все дополнительные возможности по повышению охвата вакцинации. Предлагаем некоторые изменения в этой работе: изменение графика и режима работы выездных пунктов вакцинации с учетом мест предпочтительного пребывания граждан при высоких температурах», — сообщил Кольцов.

Для снижения заболеваемости специалисты предлагают усилить агитационную работу по вакцинации в дачных автобусах, а в садовых кооперативах установить мобильные пункты вакцинации. Кроме этого, провести разъяснительную работу с родителями школьников о пользе прививки. Также в округе планируют увеличить коечный фонд для заболевших COVID-19. «По койкам мы еще раз проанализируем ситуацию, проведем математическое моделирование по той схеме, которую мы раньше уже использовали. Это нужно, чтобы выйти на математически обоснованный объем коечного фонда», — доложил губернатору Кольцов.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО поручила усилить борьбу с COVID-19 в деревнях. Наталья Комарова поручила департаменту здравоохранения усилить работу по ревакцинации сельских жителей.