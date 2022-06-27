Губернатор ХМАО поручила усилить борьбу с COVID-19 в деревнях

28 июня 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

В отдаленных деревнях ХМАО усилят работу по вакцинации от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила департаменту здравоохранения Югры активизировать работу по ревакцинации населения от коронавируса в деревнях. Об этом глава региона заявила во время регионального оперативного штаба. «Поручаю департаменту здравоохранения ХМАО активизировать планы выезда мобильных бригад врачей в отдаленные населенные пункты округа и дачные поселки. С целью проведения диспансеризации, вакцинации, ревакцинации населения», — сказала Комарова. Она добавила, что особое внимание необходимо уделить жителям старше 60 лет. «Это крайне важно, учитывая опасный осенний период», — заключила глава региона. По данным Роспотребнадзора в ХМАО за сутки ковидом заразились 23 человека, из них 3 человека госпитализированы. На реанимационных койках с подтвержденным диагнозом находится 5 человек, из них 1 — на аппаратной поддержке. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила департаменту здравоохранения Югры активизировать работу по ревакцинации населения от коронавируса в деревнях. Об этом глава региона заявила во время регионального оперативного штаба. «Поручаю департаменту здравоохранения ХМАО активизировать планы выезда мобильных бригад врачей в отдаленные населенные пункты округа и дачные поселки. С целью проведения диспансеризации, вакцинации, ревакцинации населения», — сказала Комарова. Она добавила, что особое внимание необходимо уделить жителям старше 60 лет. «Это крайне важно, учитывая опасный осенний период», — заключила глава региона. По данным Роспотребнадзора в ХМАО за сутки ковидом заразились 23 человека, из них 3 человека госпитализированы. На реанимационных койках с подтвержденным диагнозом находится 5 человек, из них 1 — на аппаратной поддержке.