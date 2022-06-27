27 июня 2022

Губернатор ХМАО поручила усилить борьбу с COVID-19 в деревнях

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В отдаленных деревнях ХМАО усилят работу по вакцинации от коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила департаменту здравоохранения Югры активизировать работу по ревакцинации населения от коронавируса в деревнях. Об этом глава региона заявила во время регионального оперативного штаба.

«Поручаю департаменту здравоохранения ХМАО активизировать планы выезда мобильных бригад врачей в отдаленные населенные пункты округа и дачные поселки. С целью проведения диспансеризации, вакцинации, ревакцинации населения», — сказала Комарова.

Она добавила, что особое внимание необходимо уделить жителям старше 60 лет. «Это крайне важно, учитывая опасный осенний период», — заключила глава региона. По данным Роспотребнадзора в ХМАО за сутки ковидом заразились 23 человека, из них 3 человека госпитализированы. На реанимационных койках с подтвержденным диагнозом находится 5 человек, из них 1 — на аппаратной поддержке.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила департаменту здравоохранения Югры активизировать работу по ревакцинации населения от коронавируса в деревнях. Об этом глава региона заявила во время регионального оперативного штаба. «Поручаю департаменту здравоохранения ХМАО активизировать планы выезда мобильных бригад врачей в отдаленные населенные пункты округа и дачные поселки. С целью проведения диспансеризации, вакцинации, ревакцинации населения», — сказала Комарова. Она добавила, что особое внимание необходимо уделить жителям старше 60 лет. «Это крайне важно, учитывая опасный осенний период», — заключила глава региона. По данным Роспотребнадзора в ХМАО за сутки ковидом заразились 23 человека, из них 3 человека госпитализированы. На реанимационных койках с подтвержденным диагнозом находится 5 человек, из них 1 — на аппаратной поддержке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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