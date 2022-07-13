В ХМАО запретили увольнять участников спецоперации на Украине

Власть будет субсидировать оплату временным рабочим Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ХМАО власти округа запретили работодателям увольнять сотрудников, решивших отправиться на Украину. Бизнесменам будут субсидировать затраты для найма временных работников, пришедших на замену сотрудникам, участвующим в спецоперации. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«За сотрудниками коммерческих организаций Югры, которые приняли решение поступить на военную службу по контракту для участия в спецоперации на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, сохранятся рабочие места. В программу включены дополнительные меры поддержки для их работодателей. Организациям в этом случае будет предоставляться субсидия из бюджета автономного округа для возмещения затрат работодателя по оплате труда вновь трудоустроенных граждан для замещения сотрудников», — сказано в сообщении окружного департамента.

Сумма субсидирования составит 15 тысяч 279 рублей в месяц. Плюс к этой сумме будут насчитываться районный коэффициент и надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО назначили выплаты для пострадавших в боях в Донбассе. В округе утвердили порядок выплат для участников спецоперации на Украине в случае ранения или смерти.