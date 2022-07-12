Силовой зам Куйвашева поддержал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Запрет пропаганды нетрадиционных ценностей, который ранее предложил ввести председатель Госдумы Вячеслав Володин, был бы полезен для россиян. Таким мнением с URA.RU поделился заместитель свердловского губернатора Азат Салихов, отвечающий за взаимодействие с силовыми ведомствами.
«Я, конечно, за. Я как раз веду комиссию по делам несовершеннолетних, веду комиссию по антинаркотической зависимости. Это как раз приводит к нетрадиционным ценностям», — пояснил Салихов.
При этом он добавил, что не разделяет мнения эрудита Анатолия Вассермана, назвавшего Екатеринбург «центром гомосексуализма». «Я полностью согласен с руководителем области Евгением Куйвашевым. Мы семейные люди, у нас другие ценности», — заявил заместитель губернатора.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил предложение о запрете в России пропаганды нетрадиционных ценностей. Депутат Госдумы, известный интеллектуал Анатолий Вассерман поддержал Володина, назвав Екатеринбург «центром гомосексуализма». С его мнением не согласился свердловский губернатор Евгений Куйвашев, отметивший, что в регионе растет число многодетных семей.
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