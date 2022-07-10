Вассерман обвинил либералов в рекламе гомосексуализма на Урале

11 июля 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Эрудит считает, что политика, проводимая «сектой либералов», усиливает рекламу однополых отношений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге сильна позиция тоталитарной секты либералов, что приводит к активной рекламе гомосексуализма в городе. Таким мнением поделился депутат Госдумы и известный интеллектуал Анатолий Вассерман в разговоре с URA.RU. «В Екатеринбурге намного сильнее, чем в том же Новосибирске, позиция тоталитарной секты либералов. А в числе ключевых догматов этой секты вера — „меньше народу, больше кислорода“. Соответственно, именно в Екатеринбурге реклама гомосексуализма в разных формах гораздо активнее», — объяснил свою мысль Вассерман. Ранее он назвал Екатеринбург «центром гомосексуализма». С мнением эрудита не согласился свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который указал на растущее в регионе число многодетных семей. Анатолий Вассерман возразил, что это не аргумент в споре о геях. Он добавил, что нащупал «больную мозоль» екатеринбуржцев — их причисление к секте «либерализм». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге сильна позиция тоталитарной секты либералов, что приводит к активной рекламе гомосексуализма в городе. Таким мнением поделился депутат Госдумы и известный интеллектуал Анатолий Вассерман в разговоре с URA.RU. «В Екатеринбурге намного сильнее, чем в том же Новосибирске, позиция тоталитарной секты либералов. А в числе ключевых догматов этой секты вера — „меньше народу, больше кислорода“. Соответственно, именно в Екатеринбурге реклама гомосексуализма в разных формах гораздо активнее», — объяснил свою мысль Вассерман. Ранее он назвал Екатеринбург «центром гомосексуализма». С мнением эрудита не согласился свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который указал на растущее в регионе число многодетных семей. Анатолий Вассерман возразил, что это не аргумент в споре о геях. Он добавил, что нащупал «больную мозоль» екатеринбуржцев — их причисление к секте «либерализм».