Свердловский молочный завод производит йогурт со вкусом колы

«Ирбитский молочный завод» запустит в производство йогурт с наполнителем «малина-кола». Как рассказали сотрудники предприятия, кисломолочные продукты поступят в продажу в ближайшее время.
«Скоро в продажу поступит новый йогурт с наполнителем. Теперь завод будет производить продукт со вкусом „Малина-кола“», — сообщили в компании.
На Ирбитский молочный завод приходится более 25% всей молочной продукции Свердловской области. Завод выпускает творожные, кисломолочные и сухие молочные продукты, сметану, масло, сыр, сгущенные консервы, мороженое. Предприятие является стабильно прибыльным активом областного правительства. По данным системы «Контур.Фокус», на конец 2021 года доходы Ирбитской компании составили 8,7 млрд рублей. Годом ранее — 8,5 млрд рублей.
Внешний вид упаковки нового йогурта
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«Ирбитский молочный завод» запустит в производство йогурт с наполнителем «малина-кола». Как рассказали сотрудники предприятия, кисломолочные продукты поступят в продажу в ближайшее время. «Скоро в продажу поступит новый йогурт с наполнителем. Теперь завод будет производить продукт со вкусом „Малина-кола“», — сообщили в компании. На Ирбитский молочный завод приходится более 25% всей молочной продукции Свердловской области. Завод выпускает творожные, кисломолочные и сухие молочные продукты, сметану, масло, сыр, сгущенные консервы, мороженое. Предприятие является стабильно прибыльным активом областного правительства. По данным системы «Контур.Фокус», на конец 2021 года доходы Ирбитской компании составили 8,7 млрд рублей. Годом ранее — 8,5 млрд рублей.