12 июля 2022

В Челябинске пенсионер избил медика

© Служба новостей «URA.RU»
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Медсестра делает прививку от гриппа. Челябинск, медсестра, здоровье, грипп, шприц, инфекция, медицина, здравоохранение, прививка от гриппа
Пенсионер несколько раз ударил медсестру по лицу Фото:

В горбольнице № 9 Челябинска пенсионер избил 22-летнюю медсестру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону, мужчина несколько раз ударил медика по лицу.

«К росгвардейцам обратилась 22-летняя медицинская сестра. Она указала на посетителя, пояснив, что между ней и гражданином произошел конфликт, в ходе которого тот нанес ей несколько ударов кулаком в область правого глаза», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве отметили, что 75-летнего дебошира задержали. Он доставлен в отдел полиции «Ленинский» для разбирательства.

Ранее в Челябинске местный житель набросился с кулаками на фельдшера скорой помощи. Медик успела нажать тревожную кнопку, и нападавшего задержали.

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В горбольнице № 9 Челябинска пенсионер избил 22-летнюю медсестру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону, мужчина несколько раз ударил медика по лицу. «К росгвардейцам обратилась 22-летняя медицинская сестра. Она указала на посетителя, пояснив, что между ней и гражданином произошел конфликт, в ходе которого тот нанес ей несколько ударов кулаком в область правого глаза», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии. В ведомстве отметили, что 75-летнего дебошира задержали. Он доставлен в отдел полиции «Ленинский» для разбирательства. Ранее в Челябинске местный житель набросился с кулаками на фельдшера скорой помощи. Медик успела нажать тревожную кнопку, и нападавшего задержали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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