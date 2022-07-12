В Челябинске пенсионер избил медика

Пенсионер несколько раз ударил медсестру по лицу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В горбольнице № 9 Челябинска пенсионер избил 22-летнюю медсестру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону, мужчина несколько раз ударил медика по лицу.

«К росгвардейцам обратилась 22-летняя медицинская сестра. Она указала на посетителя, пояснив, что между ней и гражданином произошел конфликт, в ходе которого тот нанес ей несколько ударов кулаком в область правого глаза», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве отметили, что 75-летнего дебошира задержали. Он доставлен в отдел полиции «Ленинский» для разбирательства.

Ранее в Челябинске местный житель набросился с кулаками на фельдшера скорой помощи. Медик успела нажать тревожную кнопку, и нападавшего задержали.