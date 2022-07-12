В Челябинске ищут счастливчика, выигравшего 20 млн рублей

Челябинец потратил 100 рублей и выиграл больше 20 миллионов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Челябинска выиграл 20 млн рублей в лотерею. Сейчас неизвестного счастливчика ждут для выдачи выигрыша, сообщили URA.RU в компании «Столото».

«В Челябинске появился новый миллионер. Участник выиграл 20 млн 46 тысяч 460 рублей в лотерее „Все или ничего“. Он купил билет на сайте за 100 рублей. Поздравляем победителя!» — пояснили URA.RU в пресс-службе «Столото».

Розыгрыш состоялся утром 13 июля. Пока обладатель выигрыша не обратился за причитающимися ему деньгами.

Предыдущий крупный выигрыш зафиксирован в Челябинской области в июне. Победитель купил билет лотереи «Спортлото «6 из 45» за 30 рублей на сайте «Столото», отметив в нем комбинацию чисел 31, 7, 10, 17, 18, 3. Его выигрыш составил более 17 млн рублей.