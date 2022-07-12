Югорчане просят денег у депутатов Думы ХМАО

13 июля 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Усовершенствовать законы просят во вторую очередь. В первую — дать денег Фото: Владимир Андреев © URA.RU Югорчане чаще всего обращаются в Думу ХМАО за материальной помощью. Это стало известно из официального отчета за полугодие, опубликованного на сайте регионального парламента. «Стоит отметить, что максимальное число обращений граждан в этом году — 498 — просьбы оказать материальную помощь. На втором месте предложения по совершенствованию законодательства — 260 обращений. На третьем — вопросы социальной сферы, которые касаются образования, культуры, науки и спорта. И на четвертом месте вопросы, касающиеся жилья» — сообщается в думском отчете. Как рассказали URA.RU в окружной Думе, люди просят деньги на бытовую технику, ремонт домов, заборов, на приобретение путевок для детей. Как правило, это многодетные или малоимущие семьи. Если у кого-то из депутатов возникает желание оказать помощь, то через департамент соцразвития Югры уточняют — действительно ли просители в ней нуждаются. Но все материальные потребности обратившихся, окружной парламент закрыть не может. По статистике, ежегодно в Думу присылают около четырех тысяч обращений. Наибольшее количество поступило от граждан Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Сургута и Мегиона. Ранее URA.RU сообщало, что в Думе зафиксировали рекордный профицит бюджета — почти 40 миллиардов рублей. Доходы в этом году приблизились к 90 миллиардам рублей, а расходы составили около пятидесяти.

Югорчане чаще всего обращаются в Думу ХМАО за материальной помощью. Это стало известно из официального отчета за полугодие, опубликованного на сайте регионального парламента. «Стоит отметить, что максимальное число обращений граждан в этом году — 498 — просьбы оказать материальную помощь. На втором месте предложения по совершенствованию законодательства — 260 обращений. На третьем — вопросы социальной сферы, которые касаются образования, культуры, науки и спорта. И на четвертом месте вопросы, касающиеся жилья» — сообщается в думском отчете. Как рассказали URA.RU в окружной Думе, люди просят деньги на бытовую технику, ремонт домов, заборов, на приобретение путевок для детей. Как правило, это многодетные или малоимущие семьи. Если у кого-то из депутатов возникает желание оказать помощь, то через департамент соцразвития Югры уточняют — действительно ли просители в ней нуждаются. Но все материальные потребности обратившихся, окружной парламент закрыть не может. По статистике, ежегодно в Думу присылают около четырех тысяч обращений. Наибольшее количество поступило от граждан Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Сургута и Мегиона. Ранее URA.RU сообщало, что в Думе зафиксировали рекордный профицит бюджета — почти 40 миллиардов рублей. Доходы в этом году приблизились к 90 миллиардам рублей, а расходы составили около пятидесяти.