12 июля 2022

Югорчане просят денег у депутатов Думы ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Усовершенствовать законы просят во вторую очередь. В первую — дать денег Фото:

Югорчане чаще всего обращаются в Думу ХМАО за материальной помощью. Это стало известно из официального отчета за полугодие, опубликованного на сайте регионального парламента.

«Стоит отметить, что максимальное число обращений граждан в этом году — 498 — просьбы оказать материальную помощь. На втором месте предложения по совершенствованию законодательства — 260 обращений. На третьем — вопросы социальной сферы, которые касаются образования, культуры, науки и спорта. И на четвертом месте вопросы, касающиеся жилья» — сообщается в думском отчете.

Как рассказали URA.RU в окружной Думе, люди просят деньги на бытовую технику, ремонт домов, заборов, на приобретение путевок для детей. Как правило, это многодетные или малоимущие семьи. Если у кого-то из депутатов возникает желание оказать помощь, то через департамент соцразвития Югры уточняют — действительно ли просители в ней нуждаются. Но все материальные потребности обратившихся, окружной парламент закрыть не может. По статистике, ежегодно в Думу присылают около четырех тысяч обращений. Наибольшее количество поступило от граждан Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Сургута и Мегиона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Думе зафиксировали рекордный профицит бюджета — почти 40 миллиардов рублей. Доходы в этом году приблизились к 90 миллиардам рублей, а расходы составили около пятидесяти.

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Югорчане чаще всего обращаются в Думу ХМАО за материальной помощью. Это стало известно из официального отчета за полугодие, опубликованного на сайте регионального парламента. «Стоит отметить, что максимальное число обращений граждан в этом году — 498 — просьбы оказать материальную помощь. На втором месте предложения по совершенствованию законодательства — 260 обращений. На третьем — вопросы социальной сферы, которые касаются образования, культуры, науки и спорта. И на четвертом месте вопросы, касающиеся жилья» — сообщается в думском отчете. Как рассказали URA.RU в окружной Думе, люди просят деньги на бытовую технику, ремонт домов, заборов, на приобретение путевок для детей. Как правило, это многодетные или малоимущие семьи. Если у кого-то из депутатов возникает желание оказать помощь, то через департамент соцразвития Югры уточняют — действительно ли просители в ней нуждаются. Но все материальные потребности обратившихся, окружной парламент закрыть не может. По статистике, ежегодно в Думу присылают около четырех тысяч обращений. Наибольшее количество поступило от граждан Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Сургута и Мегиона. Ранее URA.RU сообщало, что в Думе зафиксировали рекордный профицит бюджета — почти 40 миллиардов рублей. Доходы в этом году приблизились к 90 миллиардам рублей, а расходы составили около пятидесяти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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