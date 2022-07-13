13 июля 2022
12 июля 2022

В ХМАО ФСБ задержала сотрудников оператора связи за кражу данных

© Служба новостей «URA.RU»
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Продавали ли подозреваемые данные абонентов и в каких объемах — предстоит выяснить Фото:

ФСБ пресекла деятельность похитителей данных в ХМАО. А следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении троих жителей Сургута. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления.

«По версии следствия в январе 2022 года обвиняемые, являясь сотрудниками одного из операторов мобильной связи. Используя персональную учетную запись и личный пароль доступа, без фактического обращения абонентов, [они] осуществляли вход в систему оператора, откуда незаконно выгружали информацию о соединениях между абонентами, которую использовали в личных целях», — говорится в официальном сообщении СКР.

Задержанные подозреваются в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения). По уголовным делам проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что югорским следователями удалось раскрыть изнасилование 15-летней школьницы из Мегиона, которое было совершено в 2003 году. Злоумышленник за это время успел переехать на постоянное место жительства из Югры в Тюмень.

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ФСБ пресекла деятельность похитителей данных в ХМАО. А следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении троих жителей Сургута. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления. «По версии следствия в январе 2022 года обвиняемые, являясь сотрудниками одного из операторов мобильной связи. Используя персональную учетную запись и личный пароль доступа, без фактического обращения абонентов, [они] осуществляли вход в систему оператора, откуда незаконно выгружали информацию о соединениях между абонентами, которую использовали в личных целях», — говорится в официальном сообщении СКР. Задержанные подозреваются в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения). По уголовным делам проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что югорским следователями удалось раскрыть изнасилование 15-летней школьницы из Мегиона, которое было совершено в 2003 году. Злоумышленник за это время успел переехать на постоянное место жительства из Югры в Тюмень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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