14 июля 2022

Заксобрание Челябинской области собирают на экстренное заседание

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Обращение Губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам законодательного собрания. Челябинск, текслер алексей
Челябинские парламентарии рассмотрят закон губернатора Алексея Текслера о поддержке участников спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутаты законодательного собрания Челябинской области соберутся на внеочередное заседание 21 июля. Эту информацию подтвердил URA.RU председатель ЗСО Александр Лазарев.

«Заседание состоится в формате видеоконференцсвязи. Депутатам предстоит обсудить закон „О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины“. Он внесен на рассмотрение областного парламента губернатором Алексеем Текслером», — пояснил URA.RU Лазарев.

Закон предусматривает дополнительные меры соцподдержки для военных, полицейских, а также гражданских служащих, специалистов и волонтеров, командированных в ДНР и ЛНР с целью восстановления инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности населения и получивших при этом ранения и травмы. Также на выплаты в размере 200-500 тысяч рублей могут рассчитывать члены их семей.

До этого Госдума приняла в первом чтении закон об обеспечении ВС РФ при проведении спецопераций за пределами РФ. Также федеральный парламент рассмотрит законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников, которые являются участниками СВО.

Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Он отметил, что ее цели — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов украинской стороной и геноцида киевского режима.

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Депутаты законодательного собрания Челябинской области соберутся на внеочередное заседание 21 июля. Эту информацию подтвердил URA.RU председатель ЗСО Александр Лазарев. «Заседание состоится в формате видеоконференцсвязи. Депутатам предстоит обсудить закон „О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины“. Он внесен на рассмотрение областного парламента губернатором Алексеем Текслером», — пояснил URA.RU Лазарев. Закон предусматривает дополнительные меры соцподдержки для военных, полицейских, а также гражданских служащих, специалистов и волонтеров, командированных в ДНР и ЛНР с целью восстановления инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности населения и получивших при этом ранения и травмы. Также на выплаты в размере 200-500 тысяч рублей могут рассчитывать члены их семей. До этого Госдума приняла в первом чтении закон об обеспечении ВС РФ при проведении спецопераций за пределами РФ. Также федеральный парламент рассмотрит законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников, которые являются участниками СВО. Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Он отметил, что ее цели — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов украинской стороной и геноцида киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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