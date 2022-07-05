Госдума одобрила новый закон о спецоперациях за пределами России

05 июля 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Трудовые отношения военнослужащих будут регулироваться Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государственная дума приняла в первом чтении закон об обеспечении ВС РФ при проведении специальных операций за пределами России. Законопроект коснется права военнослужащих разбронировать материальные ценности государственного резерва. Информация об этом содержится на официальном сайте Госдумы. «По новым правилам при введении спецмер в экономике компании в России не вправе будут отказываться от контрактов в целях обеспечения таких операций. Правительство при введении спецмер получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, и разбронирование материальных ценностей государственного резерва», — говорится в информации. Трудовые отношения военнослужащих также будут регулироваться. Например, речь может идти о переработках, работе в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков. Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цели — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов украинской стороной и геноцида киевского режима. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Государственная дума приняла в первом чтении закон об обеспечении ВС РФ при проведении специальных операций за пределами России. Законопроект коснется права военнослужащих разбронировать материальные ценности государственного резерва. Информация об этом содержится на официальном сайте Госдумы. «По новым правилам при введении спецмер в экономике компании в России не вправе будут отказываться от контрактов в целях обеспечения таких операций. Правительство при введении спецмер получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, и разбронирование материальных ценностей государственного резерва», — говорится в информации. Трудовые отношения военнослужащих также будут регулироваться. Например, речь может идти о переработках, работе в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков. Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цели — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов украинской стороной и геноцида киевского режима.