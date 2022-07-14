Власти Украины назвали данные о погибших гостайной

Минобороны Украины засекретило данные о потерях Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Данные о погибших в ходе спецоперации украинских военных являются государственной тайной. Такое заявление сделала замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.

«Информация о потерях Украины является государственной тайной. Мы обращаемся к гражданам, общественным инициаторам, которые пытаются публично устанавливать эти цифры: не открывайте эти цифры до окончания военного положения», — передает слова Маляр агентство УНИАН.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не отставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что ключевая задача спецоперации — защитить граждан ДНР и ЛНР.

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