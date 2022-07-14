Пенсионер из ХМАО изнасиловал старушку и хотел откупиться взяткой

Мужчина изнасиловал женщину 86 лет и пытался откупиться взяткой от полиции (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кондинском районе пенсионер пытался откупиться взяткой от полиции за изнасилование. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. По инсайдерской информации, мужчина изнасиловал женщину 1936 года рождения.

«Он [мужчина 1957 года рождения] положил конверт с денежными средствами на стол оперуполномоченного, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Полицейский доложил о случившемся в дежурную часть, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что в конверте находилось 30 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Изначально мужчину задержали за то, что, по версии следствия, он в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей односельчанки. «Пенсионер изнасиловал старушку 1936 года рождения. Преступление было совершено в июне», — добавил источник агентства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО раскрыли изнасилование школьницы 19-летней давности. Следователям удалось раскрыть изнасилование школьницы из Мегиона, которое было совершено в 2003 году. Злоумышленник за это время успел переехать на постоянное место жительства из Югры в Тюмень.