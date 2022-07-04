04 июля 2022

Школьники из Луганска и Донецка приехали на отдых в Пермь

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Встреча детей ДНР на жд вокзале Пермь-2. Пермь, своих не бросаем, дети донбасса, школьный лагерь, университетские сезоны, экскурсия школьников
Ребята посетят технопарки и побывают в Кунгурской ледяной пещере Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Пермь прибыла группа подростков из Луганской и Донецкой республик. Школьники смогут ознакомиться с достопримечательностями краевой столицы и города Кунгура, а также посетят местные технопарки для детей. Ребят разместили на базе Пермского гуманитарного педагогического университета. Об этом сообщается в официальной группе Министерства просвещения РФ в соцсети «ВКонтакте».

«На базу Пермского гуманитарно-педагогического университета из Донецкой и Луганской народных республик прибыла первая группа участников „Университетской смены“. Для участников проведут обзорную экскурсию по Перми и Кунгуру, включая посещение Кунгурской ледяной пещеры. Организуют выезд на Пермскую кондитерскую фабрику, в музеи города и многое другое», — сообщает пресс-служба Минпросвещения.

Ранее в ПГГПУ уточняли, что в кампусе вуза разместят три группы детей, которые прибудут в Пермь из указанных республик. Отдых для них будет организован по формату летнего лагеря.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что она направлена на освобождение жителей Луганской и Донецкой республик от многолетнего геноцида со стороны украинских властей.

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В Пермь прибыла группа подростков из Луганской и Донецкой республик. Школьники смогут ознакомиться с достопримечательностями краевой столицы и города Кунгура, а также посетят местные технопарки для детей. Ребят разместили на базе Пермского гуманитарного педагогического университета. Об этом сообщается в официальной группе Министерства просвещения РФ в соцсети «ВКонтакте». «На базу Пермского гуманитарно-педагогического университета из Донецкой и Луганской народных республик прибыла первая группа участников „Университетской смены“. Для участников проведут обзорную экскурсию по Перми и Кунгуру, включая посещение Кунгурской ледяной пещеры. Организуют выезд на Пермскую кондитерскую фабрику, в музеи города и многое другое», — сообщает пресс-служба Минпросвещения. Ранее в ПГГПУ уточняли, что в кампусе вуза разместят три группы детей, которые прибудут в Пермь из указанных республик. Отдых для них будет организован по формату летнего лагеря. Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что она направлена на освобождение жителей Луганской и Донецкой республик от многолетнего геноцида со стороны украинских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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