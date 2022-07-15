Сенатор США: в НАТО больше не примут бывшие республики СССР

16 июля 2022 в 06:44 Размер текста - 17 +

В сенате США призвали перестать брать в НАТО постсоветские страны Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Оставшиеся вне НАТО постсоветские страны не будут приняты в состав Североатлантического альянса. Такое предположение выдвинул сенатор США Рэнд Пол в статье для журнала American Conservative. «Мы больше не можем праздно бросаться словами ради эмоциональной и политической выгоды. Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны четко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в альянс», — заявил он. Сенатор также предположил, что Россия не потерпит размещения определенных систем вооружения в Финляндии. «Расширение военной инфраструктуры на этой территории, конечно, вызовет реакцию в ответ», — вспомнил Пол слова президента РФ Владимира Путина. Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в Североатлантический альянс 4 июля. Ранее страны совместно подали заявки на членство в НАТО 18 мая. Принятие стран в альянс уже официально подтвердил президент США Джо Байден, направив соответствующие письма в комитеты конгресса. 12 июля союзником НАТО стала Украина — страну приняли в программу взаимосовместимости, реализующую техсотрудничество армий государств, входящих в Североатлантический альянс. По мнению военного эксперта, прием в НАТО стран, которые имею территориальные претензии к России, — это провокация вооруженного конфликта между Альянсом и РФ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Оставшиеся вне НАТО постсоветские страны не будут приняты в состав Североатлантического альянса. Такое предположение выдвинул сенатор США Рэнд Пол в статье для журнала American Conservative. «Мы больше не можем праздно бросаться словами ради эмоциональной и политической выгоды. Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны четко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в альянс», — заявил он. Сенатор также предположил, что Россия не потерпит размещения определенных систем вооружения в Финляндии. «Расширение военной инфраструктуры на этой территории, конечно, вызовет реакцию в ответ», — вспомнил Пол слова президента РФ Владимира Путина. Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в Североатлантический альянс 4 июля. Ранее страны совместно подали заявки на членство в НАТО 18 мая. Принятие стран в альянс уже официально подтвердил президент США Джо Байден, направив соответствующие письма в комитеты конгресса. 12 июля союзником НАТО стала Украина — страну приняли в программу взаимосовместимости, реализующую техсотрудничество армий государств, входящих в Североатлантический альянс. По мнению военного эксперта, прием в НАТО стран, которые имею территориальные претензии к России, — это провокация вооруженного конфликта между Альянсом и РФ.