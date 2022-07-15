МЧС: в Пермском крае выявлено 9 пожаров, есть пострадавшие

16 июля 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

В МЧС отчитались о произошедших пожарах и проведенной профилактической работе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Спасатели рассказали о выявленных пожарах за истекшие сутки (15 июля) на территории Пермского края. Информация появилась на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю. «На территории Пермского края произошло 9 пожаров, из них 2 пожара — на территории города Перми, 7 пожаров — в регионе. К сожалению, на одном из пожаров обнаружен погибший, два человека получили травмы», — написано на сайте ведомства. Ландшафтных пожаров зарегистрировано не было. Специалисты министерства отмечают, что основными причинами пожаров стали «неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования». За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 13 пожаров, в том числе 2 ландшафтных, связанных с горением сухой травянистой растительности. О том, что на севере Пермского края в непосредственной близости от населенных пунктов бушуют лесные пожары, URA.RU сообщало ранее. По данным минприроды региона, два лесных пожара площадью 3,6 и 4 гектара были обнаружены 12 июня. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Спасатели рассказали о выявленных пожарах за истекшие сутки (15 июля) на территории Пермского края. Информация появилась на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю. «На территории Пермского края произошло 9 пожаров, из них 2 пожара — на территории города Перми, 7 пожаров — в регионе. К сожалению, на одном из пожаров обнаружен погибший, два человека получили травмы», — написано на сайте ведомства. Ландшафтных пожаров зарегистрировано не было. Специалисты министерства отмечают, что основными причинами пожаров стали «неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования». За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 13 пожаров, в том числе 2 ландшафтных, связанных с горением сухой травянистой растительности. О том, что на севере Пермского края в непосредственной близости от населенных пунктов бушуют лесные пожары, URA.RU сообщало ранее. По данным минприроды региона, два лесных пожара площадью 3,6 и 4 гектара были обнаружены 12 июня.