15 июля 2022

В ХМАО пьяный водитель снимал горящую после ДТП машину на телефон. «Танцевал и делал селфи»

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто
Мужчина в аварии не пострадал (фото из архива) Фото:

В Сургутском районе на трассе Нефтеюганск-Сургут пьяный водитель Daewoo врезался в ограждение. Машина загорелась, а мужчина стал снимать происходящее на телефон. Видео опубликовано в паблике «К-информ» в соцсети «ВКонтакте».

«Стоял наблюдал, веселился, танцевал и делал селфи напротив горящей машины», — пишет автор публикации. Отмечается, что водитель не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, 33-летний мужчина не справился с управлением. «Водитель находился в состоянии опьянения», — подтвердили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Сургут — Нефтеюганск в Ханты-Мансийском автономном округе в ДТП погиб велосипедист. Водитель авто скрылся с места аварии.

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В Сургутском районе на трассе Нефтеюганск-Сургут пьяный водитель Daewoo врезался в ограждение. Машина загорелась, а мужчина стал снимать происходящее на телефон. Видео опубликовано в паблике «К-информ» в соцсети «ВКонтакте». «Стоял наблюдал, веселился, танцевал и делал селфи напротив горящей машины», — пишет автор публикации. Отмечается, что водитель не пострадал. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, 33-летний мужчина не справился с управлением. «Водитель находился в состоянии опьянения», — подтвердили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что на трассе Сургут — Нефтеюганск в Ханты-Мансийском автономном округе в ДТП погиб велосипедист. Водитель авто скрылся с места аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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