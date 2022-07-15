Мужчина в аварии не пострадал (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургутском районе на трассе Нефтеюганск-Сургут пьяный водитель Daewoo врезался в ограждение. Машина загорелась, а мужчина стал снимать происходящее на телефон. Видео опубликовано в паблике «К-информ» в соцсети «ВКонтакте».

«Стоял наблюдал, веселился, танцевал и делал селфи напротив горящей машины», — пишет автор публикации. Отмечается, что водитель не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, 33-летний мужчина не справился с управлением. «Водитель находился в состоянии опьянения», — подтвердили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Сургут — Нефтеюганск в Ханты-Мансийском автономном округе в ДТП погиб велосипедист. Водитель авто скрылся с места аварии.