В Сургутском районе на трассе Нефтеюганск-Сургут пьяный водитель Daewoo врезался в ограждение. Машина загорелась, а мужчина стал снимать происходящее на телефон. Видео опубликовано в паблике «К-информ» в соцсети «ВКонтакте».
«Стоял наблюдал, веселился, танцевал и делал селфи напротив горящей машины», — пишет автор публикации. Отмечается, что водитель не пострадал.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, 33-летний мужчина не справился с управлением. «Водитель находился в состоянии опьянения», — подтвердили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что на трассе Сургут — Нефтеюганск в Ханты-Мансийском автономном округе в ДТП погиб велосипедист. Водитель авто скрылся с места аварии.
В Сургутском районе на трассе Нефтеюганск-Сургут пьяный водитель Daewoo врезался в ограждение. Машина загорелась, а мужчина стал снимать происходящее на телефон. Видео опубликовано в паблике «К-информ» в соцсети «ВКонтакте». «Стоял наблюдал, веселился, танцевал и делал селфи напротив горящей машины», — пишет автор публикации. Отмечается, что водитель не пострадал. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, 33-летний мужчина не справился с управлением. «Водитель находился в состоянии опьянения», — подтвердили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что на трассе Сургут — Нефтеюганск в Ханты-Мансийском автономном округе в ДТП погиб велосипедист. Водитель авто скрылся с места аварии.