Пермяки устроили пенную вечеринку в городском фонтане. Видео

17 июля 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

Пермяки заполнили пеной городской фонтан и купались в нем Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Жители Перми в субботу, 16 июля, устроили пенную вечеринку в одном из городских фонтанов. Видео с наполненным пеной городским объектом появилось в паблике «Мой город — Пермь!» соцсети «ВКонтакте». «Вчера в Перми фонтан в сквере Розалии Землячки заполнили пеной и купались», — гласит подпись к посту о событии. Пенное купание состоялось в Рабочем поселке столицы Прикамья. На видео, снятом в вечернее время, можно увидеть фонтан, заполненный пеной. В нем купались несколько парней и девушка. Также отдыхающие разбрасывали пену, по всей видимости, с целью развлечения. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки поспорили в соцсетях из-за фонтана. Часть жителей возмущалась тем, что дети купаются в городских фонтанах, другие пермяки защищали подрастающее поколение. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Жители Перми в субботу, 16 июля, устроили пенную вечеринку в одном из городских фонтанов. Видео с наполненным пеной городским объектом появилось в паблике «Мой город — Пермь!» соцсети «ВКонтакте». «Вчера в Перми фонтан в сквере Розалии Землячки заполнили пеной и купались», — гласит подпись к посту о событии. Пенное купание состоялось в Рабочем поселке столицы Прикамья. На видео, снятом в вечернее время, можно увидеть фонтан, заполненный пеной. В нем купались несколько парней и девушка. Также отдыхающие разбрасывали пену, по всей видимости, с целью развлечения. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки поспорили в соцсетях из-за фонтана. Часть жителей возмущалась тем, что дети купаются в городских фонтанах, другие пермяки защищали подрастающее поколение.