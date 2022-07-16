Губернатор Махонин рассказал, кого считает опорой державы

Губренатор Махонин считает пермских металлургов опорой державы Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Глава Пермского края Дмитрий Махонин считает краевых металлургов опорой державы. Об этом губернатор сообщил 17 июля в своем telergram-канале.

«Благодаря металлургам Пермский край стал мощным индустриальным центром, опорой державы», — написал Махонин. Также он назвал металлургию делом сильных и трудолюбивых людей.

Пост губернатора был посвящен профессиональному празднику металлургов, который отмечается в третье воскресенье июля. Махонин рассказал о чусовском металлурге с 40-летним стажем Валентине Лобанове, а также поздравил его и всех работников отрасли с Днем металлурга.