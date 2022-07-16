16 июля 2022
15 июля 2022

Губернатор Махонин рассказал, кого считает опорой державы

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятия производство. Пермский край, плавка металла, металл, жидкий металл, рабочий, металлург
Губренатор Махонин считает пермских металлургов опорой державы Фото:

Глава Пермского края Дмитрий Махонин считает краевых металлургов опорой державы. Об этом губернатор сообщил 17 июля в своем telergram-канале.

«Благодаря металлургам Пермский край стал мощным индустриальным центром, опорой державы», — написал Махонин. Также он назвал металлургию делом сильных и трудолюбивых людей.

Пост губернатора был посвящен профессиональному празднику металлургов, который отмечается в третье воскресенье июля. Махонин рассказал о чусовском металлурге с 40-летним стажем Валентине Лобанове, а также поздравил его и всех работников отрасли с Днем металлурга.

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Глава Пермского края Дмитрий Махонин считает краевых металлургов опорой державы. Об этом губернатор сообщил 17 июля в своем telergram-канале. «Благодаря металлургам Пермский край стал мощным индустриальным центром, опорой державы», — написал Махонин. Также он назвал металлургию делом сильных и трудолюбивых людей. Пост губернатора был посвящен профессиональному празднику металлургов, который отмечается в третье воскресенье июля. Махонин рассказал о чусовском металлурге с 40-летним стажем Валентине Лобанове, а также поздравил его и всех работников отрасли с Днем металлурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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