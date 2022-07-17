17 июля 2022

В России начали выдавать ипотеку под очень низкий процент

© Служба новостей «URA.RU»
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Старообрядческие села Роща и Платоново и деревня Симонята. Свердловская область, Шалинский район, дача, деревенский дом, деревня симонята
С июля россиянам начали выдавать льготные ипотеки на дачи в СНТ на сельской территории Фото:

Россиянам начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ). Об этом рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

По словам Антона Саукова, с июля в России начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи в СНТ, сообщают «Известия». Уточняется, что садовые товарищества должны находиться на территориях, приравненных к сельским.

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова отметила, что появление льготных ипотек породило значительный спрос на дачи. Однако, добавила она, повышенный интерес привел к «быстрому вымыванию предложения» и росту цен на дачную недвижимость.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ внес проект по снижению ставок по льготной ипотеке. В июне кабмин РФ снизил ставки по льготной ипотеке до 7%. Части россиян предложили льготы при покупке жилья. В Совфеде предложили отказаться от бумаги при оформлении ипотеки для снижения процентной ставки.

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Россиянам начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ). Об этом рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. По словам Антона Саукова, с июля в России начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи в СНТ, сообщают «Известия». Уточняется, что садовые товарищества должны находиться на территориях, приравненных к сельским. Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова отметила, что появление льготных ипотек породило значительный спрос на дачи. Однако, добавила она, повышенный интерес привел к «быстрому вымыванию предложения» и росту цен на дачную недвижимость. Ранее сообщалось, что Минфин РФ внес проект по снижению ставок по льготной ипотеке. В июне кабмин РФ снизил ставки по льготной ипотеке до 7%. Части россиян предложили льготы при покупке жилья. В Совфеде предложили отказаться от бумаги при оформлении ипотеки для снижения процентной ставки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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