В России начали выдавать ипотеку под очень низкий процент

Россиянам начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ). Об этом рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.
По словам Антона Саукова, с июля в России начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи в СНТ, сообщают «Известия». Уточняется, что садовые товарищества должны находиться на территориях, приравненных к сельским.
Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова отметила, что появление льготных ипотек породило значительный спрос на дачи. Однако, добавила она, повышенный интерес привел к «быстрому вымыванию предложения» и росту цен на дачную недвижимость.
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Россиянам начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ). Об этом рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. По словам Антона Саукова, с июля в России начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи в СНТ, сообщают «Известия». Уточняется, что садовые товарищества должны находиться на территориях, приравненных к сельским. Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова отметила, что появление льготных ипотек породило значительный спрос на дачи. Однако, добавила она, повышенный интерес привел к «быстрому вымыванию предложения» и росту цен на дачную недвижимость. Ранее сообщалось, что Минфин РФ внес проект по снижению ставок по льготной ипотеке. В июне кабмин РФ снизил ставки по льготной ипотеке до 7%. Части россиян предложили льготы при покупке жилья. В Совфеде предложили отказаться от бумаги при оформлении ипотеки для снижения процентной ставки.