Житель Екатеринбурга пожаловался на плохое состояние тротуаров и отсутствие пешеходного перехода на участке дороги при повороте с улицы Егоршинский подход на мост в сторону концерна «Калина». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель.
«Хожу каждый день через мосты от (концерна — прим.ред.) „Калины“ до улицы Новгородцевой. Тротуары есть только на мостах, а дальше только грязная и заросшая тропинка. Также нет пешеходного перехода, поэтому приходится перебегать дорогу на свой страх и риск», — поделился житель Екатеринбурга.
По словам мужчины, ходить по тропинке возможно только летом, зимой появляются сугробы, через которые невозможно пройти. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 500 миллионов рублей на строительство развязки у концерна «Калина». Предполагается, что после строительства удастся прекратить автомобильные пробки на этом участке.
Красным выделен опасный участок дороги, на котором отсутствует пешеходный переход
Фото: URA.RU
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Житель Екатеринбурга пожаловался на плохое состояние тротуаров и отсутствие пешеходного перехода на участке дороги при повороте с улицы Егоршинский подход на мост в сторону концерна «Калина». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель. «Хожу каждый день через мосты от (концерна — прим.ред.) „Калины“ до улицы Новгородцевой. Тротуары есть только на мостах, а дальше только грязная и заросшая тропинка. Также нет пешеходного перехода, поэтому приходится перебегать дорогу на свой страх и риск», — поделился житель Екатеринбурга. По словам мужчины, ходить по тропинке возможно только летом, зимой появляются сугробы, через которые невозможно пройти. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 500 миллионов рублей на строительство развязки у концерна «Калина». Предполагается, что после строительства удастся прекратить автомобильные пробки на этом участке.