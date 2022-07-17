Екатеринбуржец недоволен отсутствием пешеходного перехода на мосту у концерна «Калина» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Екатеринбурга пожаловался на плохое состояние тротуаров и отсутствие пешеходного перехода на участке дороги при повороте с улицы Егоршинский подход на мост в сторону концерна «Калина». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель.

«Хожу каждый день через мосты от (концерна — прим.ред.) „Калины“ до улицы Новгородцевой. Тротуары есть только на мостах, а дальше только грязная и заросшая тропинка. Также нет пешеходного перехода, поэтому приходится перебегать дорогу на свой страх и риск», — поделился житель Екатеринбурга.

По словам мужчины, ходить по тропинке возможно только летом, зимой появляются сугробы, через которые невозможно пройти. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 500 миллионов рублей на строительство развязки у концерна «Калина». Предполагается, что после строительства удастся прекратить автомобильные пробки на этом участке.

Красным выделен опасный участок дороги, на котором отсутствует пешеходный переход Фото: URA.RU