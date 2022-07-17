Пермяки назвали текучку кадров самой большой проблемой на работе

18 июля 2022 в 10:25 Размер текста - 17 +

Текучку кадров назвали главной проблемой 38% опрошенных пермяков Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Пермского края в ходе опроса рассказали, что им не нравится в своих начальниках и коллегах. Больше всего пермяков смущает текучка кадров и неумение начальства прислушиваться к подчиненным. Результатами опроса с URA.RU поделились в компании HeadHunter. «Больше всего жители Пермского края недовольны постоянной текучкой сотрудников — этот вариант выбрали 38% опрошенных», — сообщается в результатах опроса. В среднем по России такой вариант выбрали 28% опрошенных. Вторая по популярности причина недовольства (30%): неумение начальства прислушиваться к подчиненным. Еще 30% жителей края пожаловались, что не понимают, кто и за что отвечает в компании. 28% опрошенных указали на нездоровую атмосферу в коллективе, 23% не доверяют руководству и считают его некомпетентным, еще 21% считают некомпетентными коллег. 19% не успевают за нововведениями на работе, 17% говорят о кумовстве, и еще 15% указали на консервативных начальников, которые не поддерживают нововведения. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Жители Пермского края в ходе опроса рассказали, что им не нравится в своих начальниках и коллегах. Больше всего пермяков смущает текучка кадров и неумение начальства прислушиваться к подчиненным. Результатами опроса с URA.RU поделились в компании HeadHunter. «Больше всего жители Пермского края недовольны постоянной текучкой сотрудников — этот вариант выбрали 38% опрошенных», — сообщается в результатах опроса. В среднем по России такой вариант выбрали 28% опрошенных. Вторая по популярности причина недовольства (30%): неумение начальства прислушиваться к подчиненным. Еще 30% жителей края пожаловались, что не понимают, кто и за что отвечает в компании. 28% опрошенных указали на нездоровую атмосферу в коллективе, 23% не доверяют руководству и считают его некомпетентным, еще 21% считают некомпетентными коллег. 19% не успевают за нововведениями на работе, 17% говорят о кумовстве, и еще 15% указали на консервативных начальников, которые не поддерживают нововведения.