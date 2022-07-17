17 июля 2022
16 июля 2022
15 июля 2022

В ХМАО женщина оскорбила подростка из-за его национальности. Юноша пытался помочь прохожим

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Нижневартовска начала оскорблять подростка из-за национальности Фото:

Жительница Нижневартовска начала оскорблять подростка кавказской внешности из-за его национальности. Конфликт начался после того, как дети пытались помочь подняться сильно пьяным мужчинам, которые были не в состоянии встать самостоятельно. Проходившим мимо женщинам показалось, что дети издеваются над мужчинами. При этом сами подростки убеждали их, что вызвали скорую и пытались поднять выпивших.

«Ребята увидели несколько алкашей и решили им помочь, вызвали скорую и пытались поднять, но не получилось. От того как нелепо пьяные мужчины падали, ребятам стало смешно и вероятно эту сцену увидели проезжающие мимо взрослые и решили преподать урок молодым», — написано в сообщении паблика «Типичный краб 86. Нижневартовск».

Не сдержавшись, женщина начала кричать на ребенка. «Ты не в ауле живешь! Ты находишься в России!». В итоге, как сообщается в группе, конфликт разрешился сам собой, возмущенные женщины ушли, а пьяных мужчин увезла полиция.

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Жительница Нижневартовска начала оскорблять подростка кавказской внешности из-за его национальности. Конфликт начался после того, как дети пытались помочь подняться сильно пьяным мужчинам, которые были не в состоянии встать самостоятельно. Проходившим мимо женщинам показалось, что дети издеваются над мужчинами. При этом сами подростки убеждали их, что вызвали скорую и пытались поднять выпивших. «Ребята увидели несколько алкашей и решили им помочь, вызвали скорую и пытались поднять, но не получилось. От того как нелепо пьяные мужчины падали, ребятам стало смешно и вероятно эту сцену увидели проезжающие мимо взрослые и решили преподать урок молодым», — написано в сообщении паблика «Типичный краб 86. Нижневартовск». Не сдержавшись, женщина начала кричать на ребенка. «Ты не в ауле живешь! Ты находишься в России!». В итоге, как сообщается в группе, конфликт разрешился сам собой, возмущенные женщины ушли, а пьяных мужчин увезла полиция.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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