В ХМАО женщина оскорбила подростка из-за его национальности. Юноша пытался помочь прохожим

18 июля 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

Жительница Нижневартовска начала оскорблять подростка из-за национальности Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Нижневартовска начала оскорблять подростка кавказской внешности из-за его национальности. Конфликт начался после того, как дети пытались помочь подняться сильно пьяным мужчинам, которые были не в состоянии встать самостоятельно. Проходившим мимо женщинам показалось, что дети издеваются над мужчинами. При этом сами подростки убеждали их, что вызвали скорую и пытались поднять выпивших. «Ребята увидели несколько алкашей и решили им помочь, вызвали скорую и пытались поднять, но не получилось. От того как нелепо пьяные мужчины падали, ребятам стало смешно и вероятно эту сцену увидели проезжающие мимо взрослые и решили преподать урок молодым», — написано в сообщении паблика «Типичный краб 86. Нижневартовск». Не сдержавшись, женщина начала кричать на ребенка. «Ты не в ауле живешь! Ты находишься в России!». В итоге, как сообщается в группе, конфликт разрешился сам собой, возмущенные женщины ушли, а пьяных мужчин увезла полиция. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жительница Нижневартовска начала оскорблять подростка кавказской внешности из-за его национальности. Конфликт начался после того, как дети пытались помочь подняться сильно пьяным мужчинам, которые были не в состоянии встать самостоятельно. Проходившим мимо женщинам показалось, что дети издеваются над мужчинами. При этом сами подростки убеждали их, что вызвали скорую и пытались поднять выпивших. «Ребята увидели несколько алкашей и решили им помочь, вызвали скорую и пытались поднять, но не получилось. От того как нелепо пьяные мужчины падали, ребятам стало смешно и вероятно эту сцену увидели проезжающие мимо взрослые и решили преподать урок молодым», — написано в сообщении паблика «Типичный краб 86. Нижневартовск». Не сдержавшись, женщина начала кричать на ребенка. «Ты не в ауле живешь! Ты находишься в России!». В итоге, как сообщается в группе, конфликт разрешился сам собой, возмущенные женщины ушли, а пьяных мужчин увезла полиция.