В США указали на роковой шаг Байдена в отношениях с Россией

19 июля 2022 в 00:18 Размер текста - 17 +

Байдену рекомендовали не стягивать базы НАТО к границам России Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Президент США Джо Байден подвергнет Штаты смертельной опасности, если возьмет обязательство вступить в войну с Россией на стороне Финляндии в случае возникновения такого конфликта. Об этом заявил политик Патрик Бьюкенен. «Ни одному президенту времен холодной войны не пришло бы в голову взять на себя такое обязательство — рисковать выживанием нашей нации ради защиты территории страны за тысячи миль, которая никогда не была жизненно важной для США», — сказал он в интервью CNS. Он отметил, что подобное столкновение США и России во времена холодной войны «было бы воспринято как безумие». Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в Североатлантический альянс 4 июля. Ранее страны совместно подали заявки на членство в НАТО 18 мая. Принятие стран в альянс уже официально подтвердил Байден, направив соответствующие письма в комитеты конгресса. Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что Москва ответит зеркально в случае размещения баз НАТО в Швеции и Финляндии. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент США Джо Байден подвергнет Штаты смертельной опасности, если возьмет обязательство вступить в войну с Россией на стороне Финляндии в случае возникновения такого конфликта. Об этом заявил политик Патрик Бьюкенен. «Ни одному президенту времен холодной войны не пришло бы в голову взять на себя такое обязательство — рисковать выживанием нашей нации ради защиты территории страны за тысячи миль, которая никогда не была жизненно важной для США», — сказал он в интервью CNS. Он отметил, что подобное столкновение США и России во времена холодной войны «было бы воспринято как безумие». Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в Североатлантический альянс 4 июля. Ранее страны совместно подали заявки на членство в НАТО 18 мая. Принятие стран в альянс уже официально подтвердил Байден, направив соответствующие письма в комитеты конгресса. Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что Москва ответит зеркально в случае размещения баз НАТО в Швеции и Финляндии.