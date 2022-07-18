В США указали на роковой шаг Байдена в отношениях с Россией

Президент США Джо Байден подвергнет Штаты смертельной опасности, если возьмет обязательство вступить в войну с Россией на стороне Финляндии в случае возникновения такого конфликта. Об этом заявил политик Патрик Бьюкенен.
«Ни одному президенту времен холодной войны не пришло бы в голову взять на себя такое обязательство — рисковать выживанием нашей нации ради защиты территории страны за тысячи миль, которая никогда не была жизненно важной для США», — сказал он в интервью CNS. Он отметил, что подобное столкновение США и России во времена холодной войны «было бы воспринято как безумие».
Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в Североатлантический альянс 4 июля. Ранее страны совместно подали заявки на членство в НАТО 18 мая. Принятие стран в альянс уже официально подтвердил Байден, направив соответствующие письма в комитеты конгресса. Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что Москва ответит зеркально в случае размещения баз НАТО в Швеции и Финляндии.
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