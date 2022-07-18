На месте работали специалисты росгвардии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске утром 19 июля силовики перекрыли улицу Тернопольскую в районе Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда. Как сообщили URA.RU очевидцы, силовики проверяли автомобиль, в котором могло быть взрывное устройство.

«На Тернопольской работают росгвардейцы. По улице ни пройти, ни приехать. Оцепили местность, видимо, есть причины для беспокойства», — сообщили читатели URA.RU.

В пресс-службе Росгвардии региона URA.RU подтвердили выезд специалистов. Они провели обследование местности. Взрывных устройств не обнаружено.

Ранее в нескольких муниципалитетах региона прошли анонимные сообщения о минировании зданий торговых комплексов. Посетителей эвакуировали. Сообщения оказались ложными. Силовики занимаются поиском отправителей.