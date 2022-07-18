18 июля 2022

В Челябинске силовики перекрыли улицу из-за угрозы взрыва. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работали специалисты росгвардии Фото:

В Челябинске утром 19 июля силовики перекрыли улицу Тернопольскую в районе Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда. Как сообщили URA.RU очевидцы, силовики проверяли автомобиль, в котором могло быть взрывное устройство.

«На Тернопольской работают росгвардейцы. По улице ни пройти, ни приехать. Оцепили местность, видимо, есть причины для беспокойства», — сообщили читатели URA.RU.

В пресс-службе Росгвардии региона URA.RU подтвердили выезд специалистов. Они провели обследование местности. Взрывных устройств не обнаружено.

Ранее в нескольких муниципалитетах региона прошли анонимные сообщения о минировании зданий торговых комплексов. Посетителей эвакуировали. Сообщения оказались ложными. Силовики занимаются поиском отправителей.

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В Челябинске утром 19 июля силовики перекрыли улицу Тернопольскую в районе Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда. Как сообщили URA.RU очевидцы, силовики проверяли автомобиль, в котором могло быть взрывное устройство. «На Тернопольской работают росгвардейцы. По улице ни пройти, ни приехать. Оцепили местность, видимо, есть причины для беспокойства», — сообщили читатели URA.RU. В пресс-службе Росгвардии региона URA.RU подтвердили выезд специалистов. Они провели обследование местности. Взрывных устройств не обнаружено. Ранее в нескольких муниципалитетах региона прошли анонимные сообщения о минировании зданий торговых комплексов. Посетителей эвакуировали. Сообщения оказались ложными. Силовики занимаются поиском отправителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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