Мужчину эвакуировали и оказали первую медицинскую помощь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Под Златоустом завершились поиски 83-летнего грибника, которые продолжались несколько дней. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области, пенсионер жив, ему оказана первая медицинская помощь.

«Поиск продолжался до наступления темноты и возобновлялся утром. 19 июля, ближе к обеду, ослабшего пенсионера нашли в непроходимом участке леса — отвесный склон с одной и обрыв с другой стороны», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

В ведомстве отметили, что для эвакуации мужчины потребовались носилки. Все участники поисков, сменяя друг друга, поднимали пенсионера в гору. Пострадавший эвакуирован к Центральной усадьбе и передан сотрудникам СМП.

Ранее в лесах Красноармейского района потерялся 63-летний грибник. Мужчина не взял с собой телефон. В поисках, которые продолжались больше недели, спасателям помогали родственники мужчины, добровольцы и местные жители.

Пенсионера транспортировали на носилках Фото: пресс-служба ПСС Челябинской области

Фото: пресс-служба ПСС Челябинской области