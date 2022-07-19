19 июля 2022

Под Златоустом завершились поиски пожилого грибника. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, компас, ориентирование
Мужчину эвакуировали и оказали первую медицинскую помощь Фото:

Под Златоустом завершились поиски 83-летнего грибника, которые продолжались несколько дней. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области, пенсионер жив, ему оказана первая медицинская помощь.

«Поиск продолжался до наступления темноты и возобновлялся утром. 19 июля, ближе к обеду, ослабшего пенсионера нашли в непроходимом участке леса — отвесный склон с одной и обрыв с другой стороны», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

В ведомстве отметили, что для эвакуации мужчины потребовались носилки. Все участники поисков, сменяя друг друга, поднимали пенсионера в гору. Пострадавший эвакуирован к Центральной усадьбе и передан сотрудникам СМП.

Ранее в лесах Красноармейского района потерялся 63-летний грибник. Мужчина не взял с собой телефон. В поисках, которые продолжались больше недели, спасателям помогали родственники мужчины, добровольцы и местные жители.

Пенсионера транспортировали на носилках
Фото:
Фото:

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Под Златоустом завершились поиски 83-летнего грибника, которые продолжались несколько дней. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области, пенсионер жив, ему оказана первая медицинская помощь. «Поиск продолжался до наступления темноты и возобновлялся утром. 19 июля, ближе к обеду, ослабшего пенсионера нашли в непроходимом участке леса — отвесный склон с одной и обрыв с другой стороны», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. В ведомстве отметили, что для эвакуации мужчины потребовались носилки. Все участники поисков, сменяя друг друга, поднимали пенсионера в гору. Пострадавший эвакуирован к Центральной усадьбе и передан сотрудникам СМП. Ранее в лесах Красноармейского района потерялся 63-летний грибник. Мужчина не взял с собой телефон. В поисках, которые продолжались больше недели, спасателям помогали родственники мужчины, добровольцы и местные жители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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