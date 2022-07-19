Под Златоустом завершились поиски 83-летнего грибника, которые продолжались несколько дней. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области, пенсионер жив, ему оказана первая медицинская помощь.
«Поиск продолжался до наступления темноты и возобновлялся утром. 19 июля, ближе к обеду, ослабшего пенсионера нашли в непроходимом участке леса — отвесный склон с одной и обрыв с другой стороны», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.
В ведомстве отметили, что для эвакуации мужчины потребовались носилки. Все участники поисков, сменяя друг друга, поднимали пенсионера в гору. Пострадавший эвакуирован к Центральной усадьбе и передан сотрудникам СМП.
Ранее в лесах Красноармейского района потерялся 63-летний грибник. Мужчина не взял с собой телефон. В поисках, которые продолжались больше недели, спасателям помогали родственники мужчины, добровольцы и местные жители.
Под Златоустом завершились поиски 83-летнего грибника, которые продолжались несколько дней. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области, пенсионер жив, ему оказана первая медицинская помощь. «Поиск продолжался до наступления темноты и возобновлялся утром. 19 июля, ближе к обеду, ослабшего пенсионера нашли в непроходимом участке леса — отвесный склон с одной и обрыв с другой стороны», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. В ведомстве отметили, что для эвакуации мужчины потребовались носилки. Все участники поисков, сменяя друг друга, поднимали пенсионера в гору. Пострадавший эвакуирован к Центральной усадьбе и передан сотрудникам СМП. Ранее в лесах Красноармейского района потерялся 63-летний грибник. Мужчина не взял с собой телефон. В поисках, которые продолжались больше недели, спасателям помогали родственники мужчины, добровольцы и местные жители.