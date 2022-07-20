Пермяки стали лидерами в России по производству сыра

В прошлом году пермский комбинат выпустил около 40 тысяч тонн сыра Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермское предприятие «Юговской комбинат молочных продуктов» (ООО «ЮКМП») в 2021 году стало лидером рейтинга крупнейших сыроделов России. Компании удалось удвоить объемы производства почти вдвое, выпуская около 40 тысяч тонн сыров в год. Об этом сообщается в исследовании, подготовленном Milknews, Союзмолоко и Streda Consulting.

«Первое место — Юговской комбинат молочных продуктов. Объемы производства — 39,4 тысячи тонн в год. Производственная мощность комбината по выпуску по выпуску сыра и сычужных продуктов — более 100 тонн в сутки», — говорится в исследовании. Оно опубликовано на сайтах компаний-составителей рейтинга.

ЮКМП удалось опередить лидера 2020 года — ГК «Фудленд», которая на двух своих заводах в прошлом году выпустила более 28 тысяч тонн сыра. Кроме того, в пятерку лидеров вошли Pepsico (Рубцовский МЗ), группа СК «Ичалковский» и СЗ «Сармич», а также компания «Киприно».

ООО «ЮКМП» является одним из крупнейших предприятий по производству продукции из натурального молока. На сегодняшний день компания выпускает полутвердые сыры ГОСТ, масло ГОСТ, сычужные продукты, спреды, плавленые продукты, сухую молочную сыворотку, сухое обезжиренное молоко.

Ранее URA.RU сообщало, что молочных пермских производителей ООО «Молторг» и ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» уличили в производстве и сбыте фальсифицированных продуктов. Материалы исследования продукции были направлены в следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

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