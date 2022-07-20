Под Челябинском вырастят четыре тонны форели

В перспективе рыбоводы смогут выращивать до 140 тонн форели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Кунашакском районе Челябинской области в 2022 году заработает форелевое хозяйство, которое выловит 3810 тонны рыбы. Как сообщил заместитель министра регионального минсельхоза Александр Завалищин, оборудование для фермы приобретали в Троицке.

«Строительство цехов с замкнутым водоснабжением в Кунашакском районе ведет рыбозавод „Балык“. Уже в 2022 году в планах стоит производство почти четырех тонн форели. Часть оборудования для первого цеха изготовили в Троицке», — рассказал Завалищин на сайте ведомства.

Индустриальная рыбоводная система позволит не зависеть от климата и вырастить сорта рыбы, которые в естественных водоемах не водятся. Форелевое хозяйство основано на базе советского рыбопитомника на озере Калды. Первый цех заработает по технологии замкнутого водоснабжения. Бассейны второго наполнят озерной водой, которую охладят потоками из артезианской скважины до 14—16 градусов.

На строительстве и оборудовании первого цеха рыбоводы затратили свыше 10 млн рублей. В перспективе оба цеха смогут давать до 140 тонн продукции ежегодно. Планы по увеличения объемов ставятся уже на 2023 год. Производство должно составить 4100 тонн рыбы.

Рыбозавод «Балык» является частью сельскохозяйственного потребительского кооператива по выращиванию рыбы. Его специализация — выращивание осетровых.

Продукция форелевой фермы содействует реализации в области программы по импортозамещению. Проект анонсирован российским правительством после введения рядом стран экономических санкций. Ограничения начали действовать после того, как 24 февраля РФ объявила о планах провести спецоперацию на Украине.

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