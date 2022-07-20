Украинцы запустили фейк, что челябинские ИВЛ украли из Мариуполя

Петр Андрющенко запустил фейк, что челябинские ИВЛ, которые поставили в Ясиноватую, украли из Мариуполя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Советник экс-главы Мариуполя Петр Андрющенко запустил в социальных сетях фейк о том, что аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые доставили для больницы Ясиноватой из Челябинской области, когда-то принадлежали медицинским заведениям Мариуполя. Фальшивку раскрыло агентство «Война с фейками».

«Найдена очередная партия медицинского оборудования, украденного в Мариуполе. Напомню, россияне вывезли наши новые аппараты ИВЛ в Россию (как и другое оборудование). И вот оно вернулось на Украину», — написал в своем telegram-канале Андрющенко (оригинал поста — на украинском языке).

В telegram-канале агентства «Война с фейками» говорится, что в мариупольские больницы поставлялись аппараты MONNAL T60. Об этом, по словам разоблачителей, активно писали украинские СМИ в 2020 году. Из Челябинской области же в Ясиноватую отправилось пять аппаратов Mechanical Ventilator АСМ812А. Модели отличаются друг друга, и перепутать их между собой практически невозможно.

Аппараты отправились в больницу Ясиноватой в рамках помощи со стороны Челябинской области Донбассу. Всего в Донецкую народную республику регион отправил уже 40 аппаратов. Также из области отправляют гуманитарные грузы для жителей территорий Донбасса. По последним данным, за все время проведения специальной операции из Челябинской области отправили свыше 350 тонн груза.

Спецоперация, начавшаяся 24 февраля, призвана защитить жителей Донбасса, прекратить боевые действия на территории республик. Российские солдаты самоотверженно отбивают у нацистов населенные пункты, раздают жителям освобожденных территорий гуманитарную помощь.

Аппараты ИВЛ, которые передали в больницу Ясиноватой из Челябинской области (слева), и аппараты, которые использовались в больницах Мариуполя (справа) Фото: telegram-канал «Борьба с фейками»

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