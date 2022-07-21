Выпускники главного вуза ХМАО вошли в топ по зарплатам в России

Выпускники Югорского государственного университета, работающие в сфере экономики и финансов, вошли в топ рейтинга среди вузов России, по уровню зарплат. Информация опубликована на портале SuperJob.
«Югорский государственный университет в этом году впервые попал в рейтинг и занимает 16 место. В среднем заработная плата выпускников этого вуза на данный момент составляет 70 000 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе университета.
На первом месте рейтинга находится Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Выпускники вуза, занятые в экономической или финансовой сфере, в первые пять лет после выпуска зарабатывают в среднем 150 тысяч рублей. В тройку лидеров также вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Московский государственный университет имени Ломоносова.
Стратегическое партнерство представителей реального сектора экономики и фундаментальной науки приобретает особое значение. Такое объединение позволит сформировать действенную систему поддержки научного сообщества и создаст условия для достижения целей, стоящих перед современной наукой.
Выпускники Югорского государственного университета, работающие в сфере экономики и финансов, вошли в топ рейтинга среди вузов России, по уровню зарплат. Информация опубликована на портале SuperJob. «Югорский государственный университет в этом году впервые попал в рейтинг и занимает 16 место. В среднем заработная плата выпускников этого вуза на данный момент составляет 70 000 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе университета. На первом месте рейтинга находится Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Выпускники вуза, занятые в экономической или финансовой сфере, в первые пять лет после выпуска зарабатывают в среднем 150 тысяч рублей. В тройку лидеров также вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Московский государственный университет имени Ломоносова. Стратегическое партнерство представителей реального сектора экономики и фундаментальной науки приобретает особое значение. Такое объединение позволит сформировать действенную систему поддержки научного сообщества и создаст условия для достижения целей, стоящих перед современной наукой.