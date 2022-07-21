Выпускники главного вуза ХМАО вошли в топ по зарплатам в России

21 июля 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

ЮГУ вошел в топ-20 вузов России по уровню зарплат выпускников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Выпускники Югорского государственного университета, работающие в сфере экономики и финансов, вошли в топ рейтинга среди вузов России, по уровню зарплат. Информация опубликована на портале SuperJob. «Югорский государственный университет в этом году впервые попал в рейтинг и занимает 16 место. В среднем заработная плата выпускников этого вуза на данный момент составляет 70 000 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе университета. На первом месте рейтинга находится Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Выпускники вуза, занятые в экономической или финансовой сфере, в первые пять лет после выпуска зарабатывают в среднем 150 тысяч рублей. В тройку лидеров также вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Московский государственный университет имени Ломоносова. Стратегическое партнерство представителей реального сектора экономики и фундаментальной науки приобретает особое значение. Такое объединение позволит сформировать действенную систему поддержки научного сообщества и создаст условия для достижения целей, стоящих перед современной наукой. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Выпускники Югорского государственного университета, работающие в сфере экономики и финансов, вошли в топ рейтинга среди вузов России, по уровню зарплат. Информация опубликована на портале SuperJob. «Югорский государственный университет в этом году впервые попал в рейтинг и занимает 16 место. В среднем заработная плата выпускников этого вуза на данный момент составляет 70 000 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе университета. На первом месте рейтинга находится Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Выпускники вуза, занятые в экономической или финансовой сфере, в первые пять лет после выпуска зарабатывают в среднем 150 тысяч рублей. В тройку лидеров также вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Московский государственный университет имени Ломоносова. Стратегическое партнерство представителей реального сектора экономики и фундаментальной науки приобретает особое значение. Такое объединение позволит сформировать действенную систему поддержки научного сообщества и создаст условия для достижения целей, стоящих перед современной наукой.