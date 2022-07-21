Пермский и Донецкий ботанические сады создадут парк в Кизеле

Стороны подписали договор о сотрудничестве в сфере промышленной ботаники Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Представители ботанического сада Пермского университета (ПГНИУ) и Донецка подписали договор о сотрудничестве. Результатом взаимодействия может стать реализация технопарка на территории Кизеловского угольного бассейна.

«В пятницу, 22 июля, состоялась онлайн-встреча представителей ПГНИУ и Донецкого ботанического сада. Итогом брифинга стало подписание договора о сотрудничестве двух учреждений в сфере промышленной ботаники», — сообщает «Новый компаньон».

В ходе переговоров делегации составили план сотрудничества: обмен сортами растений, мероприятия по просвещению горожан и сотрудничество в сфере промышленной ботаники. По последнему пункту от ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова поступило предложение сделать площадкой Кизеловский угольный бассейн. Представительство Донецкого ботсада, в свою очередь, предложило сделать на данной территории технопарк с экологическими тропами и музеем истории горного дела.