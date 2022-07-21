21 июля 2022

Пермский и Донецкий ботанические сады создадут парк в Кизеле

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Ботанический сад ПГНИУ. Пермь, ботанический сад
Стороны подписали договор о сотрудничестве в сфере промышленной ботаники Фото:

Представители ботанического сада Пермского университета (ПГНИУ) и Донецка подписали договор о сотрудничестве. Результатом взаимодействия может стать реализация технопарка на территории Кизеловского угольного бассейна.

«В пятницу, 22 июля, состоялась онлайн-встреча представителей ПГНИУ и Донецкого ботанического сада. Итогом брифинга стало подписание договора о сотрудничестве двух учреждений в сфере промышленной ботаники», — сообщает «Новый компаньон».

В ходе переговоров делегации составили план сотрудничества: обмен сортами растений, мероприятия по просвещению горожан и сотрудничество в сфере промышленной ботаники. По последнему пункту от ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова поступило предложение сделать площадкой Кизеловский угольный бассейн. Представительство Донецкого ботсада, в свою очередь, предложило сделать на данной территории технопарк с экологическими тропами и музеем истории горного дела.

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Представители ботанического сада Пермского университета (ПГНИУ) и Донецка подписали договор о сотрудничестве. Результатом взаимодействия может стать реализация технопарка на территории Кизеловского угольного бассейна. «В пятницу, 22 июля, состоялась онлайн-встреча представителей ПГНИУ и Донецкого ботанического сада. Итогом брифинга стало подписание договора о сотрудничестве двух учреждений в сфере промышленной ботаники», — сообщает «Новый компаньон». В ходе переговоров делегации составили план сотрудничества: обмен сортами растений, мероприятия по просвещению горожан и сотрудничество в сфере промышленной ботаники. По последнему пункту от ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова поступило предложение сделать площадкой Кизеловский угольный бассейн. Представительство Донецкого ботсада, в свою очередь, предложило сделать на данной территории технопарк с экологическими тропами и музеем истории горного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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