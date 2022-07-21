21 июля 2022

В Екатеринбурге завершают сбор конструкций скейт-парка Челябинска. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство скейт-парка. Екатеринбург, белов андрей
Андрей Белов заявил, что подобные скейт-парки стали нормальным явлением для многих городов Фото:

В Екатеринбурге организаторы проекта RCC-Extreme заканчивают сборку конструкций для нового скейт-парка Челябинска. Как заявил URA.RU автор проекта RCC-Extreme, главный тренер Свердловской сборной по BMX-фристайл Андрей Белов, сегодня для каждого города нормально иметь такие парки. На новой площадке можно будет кататься на BMX, скейтах, самокатах и роликах.

«Над проектом работало 20 человек. Мы не стали повторять один в один, как в Екатеринбурге. Сделали по-другому. В Челябинске есть своя фишка. После решения, что проект будет установлен в Челябинске, мы уже понимали, как это будет выглядеть.», — рассказал URA.RU Белов.

Автор проекта отметил, что парк объединяет в себе две зоны: это street-зона с низкими конструкциями, где новички и райдеры среднего уровня смогут спокойно покататься, и профессиональная зона с высокими конструкциями, где уже более подготовленные спортсмены смогут делать трюки на высоких амплитудах. В профессиональной зоне, утверждает Белов, можно будет сделать двойное сальто назад.

Первая часть конструкции уже поступила в Челябинск. Ее начали собирать возле ледовой арены «Трактор». С поступлением оставшейся партии сборка площадки будет окончена. Открытие нового парка планируют произвести 30 июля. Проект поддержала РМК.

О появлении скейт-парка в Челябинске сообщили в середине июля. В парке будет предусмотрено зонирование для тренировок новичков и профессионалов. Безопасность спортсменов будет обеспечивать износостойкое и ударопрочное покрытие. Ранее аналогичный парк появился в Екатеринбурге. В день открытия парка на его площадках провели чемпионат в дисциплинах BMX, скейтбординг и самокат.

Производство скейт-парка. Екатеринбург
На рабочую поверхность трамплинов наносится поликарбонитное защитное покрытие
Фото:
Производство скейт-парка. Екатеринбург
Рабочая поверхность площадки застилается фанерой повышенной влагостойкости
Фото:
Экстрим-парк. Екатеринбург
В Екатеринбурге аналогичный парк открыли 2 июля
Фото:
Экстрим-парк. Екатеринбург
Фото:
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В Екатеринбурге организаторы проекта RCC-Extreme заканчивают сборку конструкций для нового скейт-парка Челябинска. Как заявил URA.RU автор проекта RCC-Extreme, главный тренер Свердловской сборной по BMX-фристайл Андрей Белов, сегодня для каждого города нормально иметь такие парки. На новой площадке можно будет кататься на BMX, скейтах, самокатах и роликах. «Над проектом работало 20 человек. Мы не стали повторять один в один, как в Екатеринбурге. Сделали по-другому. В Челябинске есть своя фишка. После решения, что проект будет установлен в Челябинске, мы уже понимали, как это будет выглядеть.», — рассказал URA.RU Белов. Автор проекта отметил, что парк объединяет в себе две зоны: это street-зона с низкими конструкциями, где новички и райдеры среднего уровня смогут спокойно покататься, и профессиональная зона с высокими конструкциями, где уже более подготовленные спортсмены смогут делать трюки на высоких амплитудах. В профессиональной зоне, утверждает Белов, можно будет сделать двойное сальто назад. Первая часть конструкции уже поступила в Челябинск. Ее начали собирать возле ледовой арены «Трактор». С поступлением оставшейся партии сборка площадки будет окончена. Открытие нового парка планируют произвести 30 июля. Проект поддержала РМК. О появлении скейт-парка в Челябинске сообщили в середине июля. В парке будет предусмотрено зонирование для тренировок новичков и профессионалов. Безопасность спортсменов будет обеспечивать износостойкое и ударопрочное покрытие. Ранее аналогичный парк появился в Екатеринбурге. В день открытия парка на его площадках провели чемпионат в дисциплинах BMX, скейтбординг и самокат.
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